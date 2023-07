Astrologia pode ajudar você a descobrir o seu maior propósito; descubra como

A Astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento que pode te ajudar em diversos sentidos, como até mesmo a descobrir seu propósito de vida. O mapa astral é um retrato do céu no momento do seu nascimento, e através dele é possível saber como será cada área da vida do indivíduo. São 12 casas astrológicas no total. De acordo com o signo situado nelas, dá para descobrir detalhes sobre finanças, relacionamentos, espiritualidade, saúde, carreira, etc.

O meio do céu também é um aspecto do mapa astral que indica o que cada pessoa deseja alcançar na vida. É importante para entendermos nosso propósito, mas não é o suficiente.

Descubra aqui como saber seu grande propósito com a ajuda da Astrologia.

Descubra seu propósito de vida através da Astrologia. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Descubra seu propósito de vida

O meio do céu representa o signo que temos na casa 10, que é o posicionamento do mapa astral para descobrir o propósito de vida. Mas ainda existem outros três importantes, devendo ser analisados de forma conjunta: signo solar, Casa 2 e Casa 6. É preciso haver um equilíbrio entre todos esses aspectos para viver uma vida alinhada com seu propósito.

Saiba o que cada um desses pontos representa.

Meio do céu

Além de mostrar o que você quer alcançar na vida, também aponta a projeção social e o motivo pra buscar reconhecimento no que faz. Só que não adianta ser reconhecido por algo, se você exerce seu propósito sem vocação.

O sol

O signo solar representa sua verdadeira vocação. Ele ajuda você a compreender as características mais essenciais que veio desenvolver nesta vida. Contudo, viver um propósito vocacionado não terá o mesmo significado se não houver recompensas e ganhos envolvidos. É importante que, além de seguir sua vocação, você também seja recompensado e possa colher benefícios dessa escolha. Encontrar um equilíbrio entre paixão e prosperidade é fundamental para uma vida plena e satisfatória.

Casa 2

Seu signo solar revela sua habilidade de ganhar dinheiro e alcançar prosperidade. Por essa razão, é fundamental levar em consideração esse aspecto ao definir seu propósito de vida. No entanto, de nada adianta descobrir seu propósito e ser recompensado por ele se sua rotina não permitir vivê-lo de maneira confortável, sem gostar do que faz. Encontrar um equilíbrio entre paixão, recompensas financeiras e satisfação na rotina é essencial para uma vida plena e gratificante.

Casa 6

Além de revelar sua capacidade de ganhar dinheiro e prosperar, seu signo solar também reflete a forma como você lida com o trabalho e conduz sua rotina diária. Por isso, é crucial analisar esse aspecto também. Se sua rotina o adoecer ou impedir que você utilize todo o seu potencial, isso pode afetar negativamente sua conexão com seu propósito de vida. É fundamental buscar um equilíbrio entre sua vocação e uma rotina saudável e satisfatória, permitindo que você se conecte plenamente com o que veio fazer de melhor neste mundo.

