Descubra seu nível de “infidelidade” com a sua data de aniversário

Embora ainda muito desconhecida para algumas pessoas, a numerologia conseguiu se transformar em uma parte essencial da astrologia, mostrando que os números vão além de simples cálculos e também podem ajudar a moldar a personalidade de qualquer indivíduo. Inclusive, de acordo com a crença em questão, é possível conhecer o nível de infidelidade de uma pessoa, usando sua data de aniversário como base.

De modo geral, a numerologia tem sido de imensa ajuda, uma vez que consegue desvendar personalidades e segredos de qualquer pessoa. Não é à toa, por sinal, que esteja sendo usada como uma grande aliada até mesmo no que diz respeito às questões amorosas.

Mas, afinal: como a data de aniversário de alguém pode ter relação com a infidelidade?

Qual infiel uma pessoa é, considerando sua data de aniversário

De acordo com profissionais que são especializados em astrologia, a numerologia de fato permite que seja possível saber o “nível” de infidelidade de alguém observando sua data de aniversário e, principalmente, o exato dia da semana em que cada pessoa veio ao mundo.

Trata-se de algo, por sinal, que tem tendência a gerar muita curiosidade, considerando que possui ligação com previsões que, para muitos indivíduos, são inimagináveis.

E agora, sem mais demoras, é hora de conhecer os “níveis” de infidelidade, com base no dia da semana:

A infidelidade de quem nasceu em uma segunda-feira

Quem nasceu exatamente no primeiro dia da semana pode ser considerado com uma porcentagem de infidelidade na casa dos 25%. São pessoas que estão sempre flertando, mas, no fundo, não traem.

A infidelidade de quem nasceu em uma terça-feira

Já quem teve a data de nascimento marcada por uma terça-feira pode ser considerado muito fiel, com pouca ou nenhuma probabilidade de trair a pessoa com quem está no momento.

A infidelidade de quem nasceu em uma quarta-feira

Quem se relaciona com pessoas nascidas neste dia deve se atentar, pois elas mentem com muita facilidade, e não raramente sentem atração por terceiros.

A infidelidade de quem nasceu em uma quinta-feira

Os especialistas em numerologia afirmam que quem nasce neste dia acaba sendo uma pessoa extremamente confiável: é o tipo de pessoa que nunca brinca com sentimentos e dificilmente pensará em traição.

A infidelidade de quem nasceu em uma sexta-feira

O alarmante nível de infidelidade de quem nasceu em uma sexta-feira chega a 65%. Afinal, estas pessoas até gostam de estar com alguém, porém, se for para viver um romance mais intenso, deixam este alguém de lado facilmente.

A infidelidade de quem nasceu em um sábado

Cair na infidelidade também é algo fácil para quem nasceu neste dia da semana: ser fiel, na verdade, acaba sendo algo quase impossível.

A infidelidade de quem nasceu em um domingo

Por fim, a pessoa que veio ao mundo em um domingo tem a honestidade como parte da personalidade. Porém, é o nível de felicidade dentro do relacionamento que irá levar, ou não, à infidelidade.

Um ato de infidelidade revela muito sobre uma pessoa

A forma como a pessoa lida com a questão da infidelidade pode revelar a data do seu aniversário, mas, também, mostra muito de seu caráter como um todo.

Afinal, quem trai mostra que não possui respeito pelo próximo, entre outras questões que cabe ao casal esclarecer.

