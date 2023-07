Bancadas de luxo feitas em quartzo estão “matando pessoas” dizem médicos

As bancadas de quartzo são atualmente a escolha mais popular entre os reformadores e designers de interiores devido à sua durabilidade e resistência a manchas, arranhões e calor. No entanto, pesquisadores aconselham aos decoradores de plantão a mudarem o tipo de material para decorar a bancada da cozinha se querem manter a saúde em dia. Continue lendo para entender mais sobre a polêmica descoberta.

Quartzo pode causas sérios danos aos pulmões, segundo especialistas. | Foto: Curtis Adams / Pexels

Quartzo traz luxo e risco de morte

Tendência de design de cozinha digna de morte. A frase pode ser um tanto sombria ou ser considerada uma brincadeira de péssimo gosto, se não tivesse o seu fundo de verdade.

Populares entre os principais designers de interiores de alto padrão, as pedras de quartzo têm sido escolhidas para a construção de bancadas e outros objetos decorativos de casas luxuosas devido à sua durabilidade e resistência a manchas, arranhões e calor.

Mas essa beleza tem seu preço e o custo dela é literalmente mortal: os trabalhadores que fabricam bancadas de quartzo estão morrendo de doenças pulmonares ainda jovens, segundo apontam pesquisadores médicos em um novo relatório.

Se para os donos do objeto pronto o perigo não é alarmente, o mesmo não se pode dizer dos profissionais que constroem esses objetos feitos com essa pedra. Muitos trabalham esmerilhando e polindo bancadas feitas de quartzo desde muito jovens, e para maior preocupação os equipamentos usados como proteção contra a poeira causada pelo desbaste da pedra não é o bastante para protegê-los de inalar todo aquele tóxico pó.

Em um recente caso, um profissional do ramo que trabalha fazendo bancadas de pedra há 10 anos em Los Angeles, Estados Unidos, precisou ir ao pronto-socorro em decorrência de uma falta de ar em fevereiro de 2022, e uma biópsia pulmonar revelou que ele tinha silicose avançada.

O profissional identificado como Segura-Meza foi informado que a situação de seus pulmões era irreversível e de que precisaria passar por um transplante. Embora aprovado para o procedimento, ele teme que fique sem tempo, já que dois de seus colegas de bancada morreram enquanto estavam na lista de espera.

O que é silicose?

Conhecida entre os mineiros de carvão como “pulmão negro”, a silicose é uma doença pulmonar causada pela inalação de partículas muito pequenas de sílica, de acordo com a Cleveland Clinic.

Os sintomas da silicose incluem tosse persistente, falta de ar, fadiga, perda de peso e fibrose (cicatrização) dos pulmões. Aproximadamente 2,3 milhões de trabalhadores americanos estão expostos à sílica no local de trabalho, incluindo 2 milhões na construção e 300.000 em outras indústrias, de acordo com a American Lung Association.

Existem tratamentos disponíveis, mas não há cura para a silicose e, à medida que a doença piora progressivamente, muitas vezes é fatal.

Do que são feitas as bancadas de quartzo?

As bancadas conhecidas como “quartzo” são na verdade feitas de um material artificial que inclui sílica triturada (quartzo) com resinas, corantes e vidro, de acordo com os autores do estudo, publicado na segunda-feira no JAMA Internal Medicine.

Em 2021, esses tipos de superfícies de pedra sintética ultrapassaram o laminado de plástico para se tornar o material de bancada mais usado nos EUA, marcando a primeira vez em décadas que o laminado não era o material de bancada mais popular, mostra a pesquisa de mercado.

Outros especialistas do mercado preveem que a demanda por bancadas de quartzo crescerá para US$ 13 bilhões até 2027, pois os consumidores desejam “singularidade e individualidade, o que os leva a procurar bancadas que possam ser personalizadas para atender às suas preferências e requisitos exclusivos”.

E as bancadas de quartzo são frequentemente escolhidas em shows populares de reforma de casas como o material de bancada “go-to” para designs modernos de cozinha e banheiro.

Mas as bancadas de quartzo contêm mais do que o triplo do teor de sílica de materiais naturais como granito ou mármore, e o impacto na saúde das bancadas de quartzo tornou-se aparente logo após chegarem ao mercado.

Proibição em prol da saúde

“Nosso estudo levanta o alarme”, disse o Dr. Sheiphali Gandhi, um pneumologista da UCSF e co-autor do estudo. “Se não pararmos agora, teremos centenas, senão milhares de casos. Mesmo que paremos com isso agora, veremos esses casos na próxima década porque [a silicose] leva anos para se desenvolver”.

Os pesquisadores pediram às autoridades de saúde pública, médicos e formuladores de políticas que implementassem medidas para proteger melhor os trabalhadores da exposição ao pó de sílica, diagnosticar mais rapidamente os casos da doença ou até proibir totalmente as bancadas de quartzo.

A Austrália considerou proibir o produto, mas ainda não o fez, em vez disso, desenvolveu regulamentos para ajudar a reduzir o risco de silicose por meio de melhor monitoramento do ar, treinamento e relatórios.

Em 2019 e 2020, as autoridades de segurança da Califórnia investigaram a indústria de bancadas do estado e descobriram que cerca de 72% das 808 oficinas de fabricação que operavam no estado “provavelmente não cumpriam o padrão de sílica existente”, colocando centenas de trabalhadores em risco de silicose, de acordo com a NPR.

No mês passado, o Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles aprovou por unanimidade uma moção instruindo o diretor de saúde pública do condado a relatar dentro de 90 dias “sobre as opções para proibir a venda, fabricação e instalação de produtos fabricados com sílica”.

