Estas são as principais 4 características de uma pessoa narcisista

O que diferencia uma pessoa com características narcisistas?

Em algumas pesquisas, a explicação sobre narcisismo, se trata de um transtorno de personalidade.

Trata-se de uma maneira da pessoa ser e ver o mundo e as pessoas ao redor.

Veja mais sobre quais são suas principais características

– É uma pessoa que se acha melhor do que os outros, se acha realmente especial. Alguém que é mais merecedora do que os outros;

– Acha que merece aplausos e créditos de tudo somente para ela. Pessoas com esse tipo de personalidade desejam plateia e importância;

– Nada do que outras pessoas falem é interessante. Não existe diálogo com o narcisista;

– Nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista, são alertas de especialistas e estudiosos sobre o transtorno.

Você pode usar essas informações para se proteger de alguém que tenha essas características, ou até mesmo tratar algo que tenha identificado em você mesmo!

Entenda os sinais sobre esse transtorno de personalidade. | Imagem: senivpetro / FreePik

Veja mais sobre como um narcisista manipula o conceito de linguagem do amor.

Favores, palavras de carinho, dar e receber presentes, contato físico e tempo de qualidade são cinco tipos de carinho identificados. Muitas vezes as pessoas preferem um modo de afeição a outro dentro de um relacionamento.

Por exemplo: palavras de afirmação podem ser mais significativas para um parceiro do que receber um presente. Uma pessoa que reconhece a linguagem de amor preferida de um parceiro pode melhorar o relacionamento. Embora esse conceito seja útil, ele pode ser facilmente manipulado por um narcisista.

Um parceiro narcisista pode abusar dessa teoria porque não possui capacidades essenciais para se relacionar.

A manipulação.

Um parceiro que funciona em um relacionamento sem empatia e responsabilidade pode não ser capaz de sustentar a proximidade emocional. Ele ou ela frequentemente opera de forma egoísta e manipula um parceiro. Em vez de usar uma linguagem de amor para melhorar o relacionamento, ele pode usar uma linguagem de amor para explorar uma pessoa.

Embora o conceito de linguagens do amor ilumine as maneiras de intensificar um relacionamento, pode ser infrutífero na ausência de proximidade emocional. Sem empatia e responsabilidade, as linguagens do amor podem ser irrelevantes. Além disso, um parceiro egoísta e manipulador pode abusar do paradigma da linguagem do amor para camuflar a incapacidade de ser autenticamente próximo.

As 10 maneiras de identificar um narcisista no primeiro encontro.

1. Sempre torna a conversa sobre ele

2. Não mostra real interesse em você

3. É impaciente e tem sempre direito

4. É exigente sobre onde vai se sentar

5. Te faz se sentir especial para conseguir algo

6. Exige toda sua atenção

7. Ele é socialmente experiente

8. Critica absolutamente tudo

9. Ostenta o dinheiro e tempo gastos

