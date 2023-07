Desativar este aplicativo fará você economizar 11% de bateria hoje

Todo mundo já passou pela seguinte situação: precisava usar o celular pra ligar ou enviar uma mensagem importante pra alguém, mas na hora que pegou o aparelho viu que ele tinha descarregado. E pra piorar, está fora de casa e não trouxe o carregador consigo.

Sabia que a causa das baterias dos celulares não durarem muito pode estar num aplicativo que consome muita energia dele? Descubra aqui de qual se trata.

Desative este aplicativo e sua bateria vai durar muito mais.

Desative este aplicativo e faça sua bateria durar mais

Uma das questões que afetam consideravelmente a vida útil da bateria é a nova tecnologia 5G. Devido a essa tecnologia, o celular precisa trabalhar mais para localizar e se manter conectado à rede ativa, mesmo quando não está sendo utilizado. Esse processo pode drenar a bateria de forma mais rápida do que o habitual. Algo que normalmente consumiria cerca de 20% da bateria pode acabar sugando mais do que a metade de sua carga, reduzindo significativamente a vida útil da bateria do smartphone.

De acordo com alguns estudos, o consumo de bateria pode variar entre 6% e 11% em determinadas horas do dia quando o celular está conectado ao 5G, dependendo do Chip e do System utilizados. Para economizar a carga da bateria, seria recomendável desativar esse recurso quando necessário.

Confira abaixo como fazer isso em aparelhos Androids e Ios:

Android

Abra as configurações do celular;

Toque em “Conexões”;

Vá até “Redes Móveis”;

Troque as opções: o 5G pelo 4G.

Ios

Acesse o app Ajustes;

Clique em “Celular”

Aperte em “Opções de Dados”

Acesse a opção “Voz e Dados”;

Ative o 4G.

Como saber se seu celular é compatível com 5G

Alguns celulares não possuem a tecnologia 5G. Isso acontece porque alguns aparelhos comercializados antes da entrada da tecnologia não contêm acesso à rede. E, infelizmente, não é possível transformar um smartphone 4G em um aparelho que receba a nova rede móvel.

Para descobrir se o seu celular é compatível com o 5G é fácil.

Se for um Iphone, vá até Ajustes > Celular > Opções de Dados Celulares > Voz e Dados. Caso seja um Android, entre em Configurações > Conexões > Redes Móveis > verifique a lista das gerações de internet compatíveis.

Confira mais dicas pra economizar bateria

Existem dicas simples para economizar a bateria do aparelho celular e que se as pessoas colocassem em prática, a vida útil do telefone seria maior. Confira algumas aqui.

Colocar no modo economia de energia

Ativar o modo de economia de energia é a maneira mais rápida e eficaz de preservar a carga do celular. Ao habilitar esse recurso, o aparelho realiza ajustes automáticos que prolongam a vida da bateria, como limitar a velocidade do processador e reduzir o brilho da tela.

Nos dispositivos Android, você pode encontrar essa opção ao abrir a área de “Configurações” e, em seguida, selecionar “Economia de bateria”. Já nos iPhones, basta acessar “Ajustes” e escolher “Modo de pouca energia”. Ao utilizar essas opções, é possível maximizar o tempo de uso do celular antes de precisar recarregar a bateria.

Diminuir o brilho da tela

Reduzir o brilho da tela é uma das maneiras mais eficazes de economizar a bateria do celular. A dica é evitar deixar a iluminação no nível máximo para que o aparelho tenha energia por um período prolongado.

No sistema Android, você pode controlar o brilho da tela através das “Configurações” ou da área de notificações, acessada deslizando o dedo de cima para baixo na tela. Já no iPhone, esse ajuste pode ser feito na “Central de Controle” ou na seção de “Ajustes”. Ao adotar essa prática, é possível aumentar consideravelmente a duração da bateria durante o uso do dispositivo.

Desligar o bluetooth

Se não está usando o bluetooth, deixe-o desligado.

Nos aparelhos Android, o Bluetooth pode ser desligado na tela de notificações ou em “Configurações”. No iPhone, o ajuste é acessado pela “Central de Controle”.

Ativar o modo noturno

Uma vez ativado, o “Modo noturno” escurece as interfaces de aplicativos que são compatíveis com esse visual e proporciona economia de energia em comparação ao modo normal.

No sistema Android, o “Modo noturno” pode ser acessado através das “Configurações”. Enquanto no iPhone, o procedimento está disponível em “Ajustes”. Essa opção é uma excelente escolha para reduzir o consumo de energia do celular, especialmente em ambientes com pouca luz, contribuindo para a prolongar a vida útil da bateria.