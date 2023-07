Compensa usar o Desenrola para quitar as dívidas? Veja como funciona

No Brasil, mais de 70 milhões de pessoas estão na situação de inadimplência, contudo, graças ao programa Desenrola Brasil várias pessoas terão seus nomes limpos automaticamente e outras milhares irão receber descontos exclusivos para quitar os seus débitos. Mas em meio a popularidade do programa em questão, será que realmente vale a pena usá-lo para quitar as dívidas? Entenda como funciona e em quais casos traz benefícios.

Qual o objetivo do Desenrola Brasil?

O objetivo do programa é trazer milhões de brasileiros novamente para dentro do mercado econômico brasileiro, sobretudo, na concessão de crédito, já que ao ter o nome inserido em algum órgão de proteção ao consumidor, automaticamente, o usuário passa a ter dificuldades na hora de conseguir acesso ao crédito.

Conseguir um cartão de crédito passa a ser uma missão quase impossível, na maioria das vezes, sobram apenas opções que possuem juros altos, como o empréstimo pessoal ou o empréstimo utilizando o desconto automático na conta de energia.

Contudo, quando os inadimplentes quitarem seus débitos, eles podem, progressivamente, voltar a conseguir crédito, mas é importante ter cuidado para não ficar devendo novamente.

Desenrola Brasil possui uma abordagem paliativa

Segundo especialistas, o Desenrola Brasil tem uma abordagem paliativa, pois está apenas “tratando” o problema e não resolvendo de fato. Já que a raiz é bem mais profunda, o motivo de tantas inadimplências não é apenas a crise financeira que assola o país.

Isto é, além de ser algo um pouco cultural, também falta bastante uma educação financeira de qualidade para a população. Então, pode limpar o nome dessas 72 milhões de pessoas, caso elas não mudem sua postura referente à vida financeira, nada vai mudar.

A caráter de comparação, neste primeiro momento, mais de 1,5 milhão de pessoas que possuem dívidas menores que R$ 100 terão seus nomes limpos.

Presidente da ABEFIN apoia uma educação financeira continuada

De acordo com o presidente da ABEFIN, a medida embora seja interessante, já que irá limpar o nome de várias pessoas, acabam não tratando de fato o problema, mas apenas usando medidas momentâneas.

Os especialistas acreditam que após pagar as dívidas, é importante que a vida financeira seja tratada com mais responsabilidade. A principal dica é juntar o valor dos débitos como se fosse uma espécie de parcelamento e após isso, tentar pagar o valor à vista, para conseguir pleitear um desconto maior.

Por fim, a opinião de economistas, é que juntamente com o Desenrola Brasil, deveria haver alguma espécie de formação em educação financeira, para evitar que posteriormente os brasileiros voltem para o mapa da inadimplência. Atualmente, possui milhões de pessoas, mas a expectativa é que nos próximos meses o número seja reduzido.