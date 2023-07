Mascote “Periquita Pistola” viraliza e se torna febre na internet

Presença na mascote não oficial no primeiro jogo da Seleção Brasileira de Futebol feminino fez tanto sucesso quanto a goleada das meninas sobre a seleção do Panamá por 4 a 0. O visual da chamada Periquita Pistola fez sucesso na web por conta do delineado em seus olhos e a sobrancelha com micropigmentação. Veja abaixo o quanto a queridinha do futebol feminino rendeu na internet.

Periquita Pistola faz sucesso na web durante primeiro jogo da Seleção Brasileiro de Futebol Feminino. | Foto: Reprodução / Twitter

Presença ilustre

É verdade que as meninas da Sleção Brasileira de futebol brilharam, ao golearem a seleção dp Panamá por 4 a 0, no primeiro jogo da Copa do Mundo feminina 2023. Mas quem observou a transmissão, que por sinal bateu recorde de audiência até mesmo nas plataformas de streaming, não pôde deixar de perceber uma personagem para lá de exótica agitando a torcida.

Era ninguém mais, ninguém menos que a ‘Periquita Pistola’, ou melhor, Canarinha Guerreira, mascote não-oficial criada por um grupo de amigos para levar motivação ao Brasil. Em uma olhada rápida, pode-se pensar que era apenas uma versão feminina do ‘Canarinho Pistola’, mascote no estilo bombado de academia, que ficou famoso nas duas últimas copas da Seleção Brasileira de Futebol masculino. No entanto, a Periquita trouxe detalhes que chamaram a atenção e inevitavelmente foram motivo de sucesso nas redes sociais. Um delineado nos olhos e uma sobrancelha com micropigmentação, grande moda entre as brasileiras atualmente, além de um penteado com rabo-de-cavalo.

Mas o jogo das meninas não foi a primeira aparição da divertida mascote. Na Austrália, uma das sedes da Copa do Mundo de 2023, a ‘Periquita Pistola’ já fez a festa e foi festejada por todas as jogadoras brasileiras, que, entrando no clima, assinaram sua camisa. E claro, não podia faltar o encontro com o Canarinho Pistola, velho conhecido dos torcedores e jogadores que também está representando oficialmente a torcida com a seleção feminina.

Periquita Pistola é a nova queridinha da internet

Nas redes sociais, muitos comentaram o visual da Periquita, que chama a atenção principalmente pela sobrancelha avantajada, que simula uma sobrancelha feita com técnica de micropigmentação.

Confira os comentários mais divertidos da web sobre o sucesso da mascote ‘Periquita Pistola’:

“NÃO TEMAM! A PERIQUITA PISTOLA CUIDARÁ DE QUALQUER PROBLEMA” foi um dos tuítes mais curtidos.

“Tô incrédulo que a mascote da seleção brasileira feminina é uma Periquita Pistola com micropigmentação na sobrancelha”, disse outra pessoa.

Outra pessoa ainda brincou com o fato de Elon Musk, novo dono do Twitter, ter aposentado o passarinho azul, logo da rede social desde a sua criação, e ter substituído por um ‘X’.

“Periquita Pistola fez mais uma vítima”.

Uma outra usuária ainda deu um jeito de arrumar uma treta entre a Periquita Pistola e o Canarinho Pistola.

“a periquita pistola com micropigmentação na sobrancelha e fox eyes [olhos de raposa] deixa o canarinho pistola no chão”.

Próximos jogos do Brasil

E se você se encantou com o show de futebol que as meninas da Seleção Brasileira deram na última segunda-feira (24), a próxima partida de Marta & Cia acontece no próximo sábado (29), às 7h, contra a seleção da França. O terceiro jogo do grupo das brasileiras será contra a Jamaica, na quarta-feira (2), também às 7h. E não se preocupe, a ‘Periquita Pistola’ certamente será presença garantida na partida e, como sempre, deve proporcionar um show à parte.

