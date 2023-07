Temporada de Leão começou! Veja qual é o aprendizado para o seu signo

O sol entrou em Leão no dia 22 de julho, às 22:50. A temporada de Leão 2023 convida a todos a tomar consciência da sua importância e valor pessoal. Mesmo aqueles que não possuem sol no signo, será influenciado por ele.

A casa onde Leão se encontra no mapa astral representa a área aonde os talentos da pessoa se destacam e terá reconhecimento. Além disso, mostra o que move cada um, o que traz prazer e a sensação de que está fazendo a diferença no mundo.

Veja aqui o que seu signo pode aprender com este período.

Saiba como a entrada do sol em Leão afetará seu signo. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Saiba o que cada signo pode aprender com a entrada do sol em Leão

A entrada do sol em Leão é o momento de descobrir nossas motivações e abraçar nossa autenticidade. Em 2023, o sol entra em Leão em bom aspecto com Netuno, reforçando a importância da intuição e criatividade. Essa combinação traz uma explosão de ideias e visões inovadoras, abrindo caminhos para alcançar as metas.

Veja agora o que cada signo pode aprender com o período.

Áries

Com a entrada do Sol em Leão irá transitar pela sua Casa da Conquista, renovando sua capacidade de sedução! Portanto, é certo que o seu carisma estará em plena evidência. Confie no seu próprio brilho para encantar aqueles ao seu redor e despertar o interesse dos pretendentes. Além disso, sua sorte estará ampliada e as coisas fluirão com facilidade.

Touro

Durante este momento, o Sol em Leão iluminará questões ligadas à família! A convivência com parentes será excepcional! Você perceberá que seu afeto estará mais caloroso em relação às pessoas próximas. No ambiente doméstico, você terá uma posição de liderança. Aproveite essa fase para dedicar atenção ao seu lar e personalizá-lo do jeito que mais lhe agrada.

Gêmeos

Neste momento, sua principal habilidade de comunicação estará em destaque. Seu comportamento estará mais extrovertido, alegre e comunicativo. A sugestão é aproveitar sua capacidade de liderança e poder de sedução, pois elas certamente serão vantajosas para o seu sucesso. Aproveite esta fase para se aproximar da pessoa que deseja. Além disso, com seu bom papo, conquistará a paquera em poucos encontros.

Câncer

Neste período, sua sorte estará em alta! O Sol em Leão iluminará sua Casa do dinheiro, trazendo benefícios para todos os assuntos financeiros. Além disso, você terá a chance de conseguir uma renda extra. Sabe aquele sonho de consumo? É provável que se torne realidade nessa fase. No entanto, é importante ter cuidado com a pessoa amada, pois seu comportamento estará um pouco mais ríspido e rude.

Leão

Com o Sol brilhando em seu signo solar, você experimentará um maior empoderamento! Esse acontecimento trará uma energia vibrante, maior visibilidade e muita determinação. No dia do seu aniversário, você se sentirá ainda mais confiante. No âmbito amoroso, momentos especiais aguardam você, e ninguém será capaz de resistir ao seu charme. Prepare-se para ser o centro das atenções e atrair a atenção dos interessados.

Virgem

Neste momento, o Sol está atravessando seu inferno astral, o que significa que você pode enfrentar alguns dias de altos e baixos. Há a possibilidade de se sentir desanimado, mas também é possível encontrar otimismo para enfrentar os desafios que surgirem. A dica é evitar se isolar e afastar as pessoas que você ama, além de deixar o orgulho de lado. Ao se permitir contar com o apoio dos outros, ficará mais fácil superar essa fase.

Libra

O Sol enviará uma abundância de luz e proteção para seus sonhos, estimulando seu retorno aos grandes projetos. Conte com sua determinação, pois ideias criativas e planos geniais surgirão naturalmente. No aspecto social, sua comunicação será fortalecida por energias positivas, e novas amizades poderão proporcionar momentos felizes e significativos. Aproveite essa fase para brilhar e alcançar seus objetivos com confiança!

Escorpião

Com a presença do Sol em Leão, suas ambições serão amplificadas, trazendo a promessa de horizontes expandidos em sua vida profissional. Aproveite as oportunidades de sucesso que certamente surgirão nessa fase! Pessoas bem relacionadas podem se tornar aliadas para que você alcance suas principais metas. Aliás, este é o momento perfeito para colher recompensas, portanto, confie plenamente em seu potencial e siga em frente com determinação.

Sagitário

Neste período, prepare-se para um grande influxo de novidades e estímulos para escapar da rotina. Aquela viagem dos sonhos que você tanto deseja? Ela tem grandes chances de se tornar realidade agora! No campo amoroso, é provável que você descubra afinidades especiais com alguém significativo. Aproveite essa fase cheia de oportunidades para viver momentos incríveis e memoráveis!

Capricórnio

Esse acontecimento trará transformações profundas em sua vida, e o Sol exercerá influência sobre suas decisões. É possível que você precise se desapegar de algo, por isso reflita sobre a ideia de deixar para trás o que não lhe faz bem. Sua habilidade em lidar com dinheiro estará em destaque. Quanto ao amor, espere por momentos de paixão intensa e envolvente. Esteja preparado para vivenciar uma experiência sexual intensa e calorosa. Aproveite esse período de mudanças para evoluir e desfrutar das oportunidades que surgirem.

Aquário

Com o Sol em Leão iluminando sua 7ª Casa Astral, você estará em evidência nos relacionamentos, e seu lado generoso se destacará nas interações com as pessoas próximas. Seu comportamento será receptivo tanto nos contatos pessoais quanto nos profissionais. Se começar um romance nesse período, há grandes chances de que ele se torne algo sério no futuro. Aproveite essa fase para nutrir e fortalecer os laços afetivos em sua vida. Suas relações estarão favorecidas e promissoras!

Peixes

Invista em sua dedicação para atrair sucesso e conquistar grandes realizações em sua vida. Suas habilidades e talentos serão aprimorados e fortalecidos. Se estiver em busca de emprego, confie em sua proteção divina e mantenha a fé, pois boas oportunidades podem surgir. No campo amoroso, seu coração pode se sentir atraído por alguém que está próximo a você. Esteja aberto para as possibilidades do amor e permita que o sentimento flua naturalmente. Aproveite este momento para crescer e florescer em todas as áreas da sua vida!

Veja mais: Por que este é o signo feminino mais forte do zodíaco? Também desperta inveja