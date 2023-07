12 cortes de cabelo para rejuvenescer mulheres de 30 a 60 anos

Mulheres que querem valorizar seu cabelo têm a opção de optar por um corte de cabelo em camadas que não só define as feições, mas também reduz anos ao rosto.

Esse tipo de corte tem sido a sensação em 2023 com muitas propostas, cada uma com um estilo que fará você se sentir espetacular.

confira os cortes de cabelos que vão te deixar jovem. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Corte em camadas, sempre uma boa pedida.

O corte de cabelo consiste em cortar o comprimento em diferentes seções do cabelo para obter diferentes alturas. Por isso, as camadas podem ser classificadas de acordo com o seu comprimento: longo, médio ou curto.

O resultado final terá muito a ver com o tipo de camadas que for feito e o corte de cabelo que se procura.

Cortes variados em camadas: dos que potencializam cabelos longos ou meio-longos até aqueles que criam formas lindas.

Veja mais nessa lista com alguns cortes e abra o seu horizonte para escolher qualquer um com o qual você se sinta muito bem.

Tipos de corte de cabelo.

O bob mais clássico é reto e sem camadas, as camadas curtas fazem com que o bob ganhe muito volume, especialmente se forem centradas na parte superior da cabeça.

O bob texturizado é um dos cortes mais favorecedores e antienvelhecimento, com camadas e ondas que ajudam a dar mais corpo ao cabelo.

O shaggy bob são duas tendências são unidas, um corte de cabelo bob com um shaggy, sendo este último o que marca o volume na parte superior e o restante do cabelo mais desfiado até as pontas.

O corte nixxie é um corte de cabelo muito fácil de reconhecer, é um pixie mais longo com um leve ar do corte mullet graças às camadas longas que são enfatizadas na área do pescoço e nas laterais.

Bob comprido e desfiado, é um corte médio onde o cabelo ultrapassa ligeiramente os ombros e fica definido com camadas que fornecem volume desde a raiz até às pontas.

O corte médio Clavicut com franja é um dos cortes que está triunfando nesta temporada para deixar para trás um cabelo liso e destacar o efeito assimétrico.

O corte lobo é um corte de cabelo que mistura as camadas curtas do shaggy com a definição do mullet. Assim, o volume deve se concentrar na parte superior da cabeça junto com uma franja despojada e o restante do cabelo fica mais leve e abaixado.

O shaggy longo também triunfa em diferentes versões que possuem muitas camadas em degraus, sendo as superiores mais curtas. O resultado é um cabelo longo, mas muito definido e marcado pelos contrastes de volume.

Shaggy ondulado As camadas neste corte de cabelo devem ser bem pronunciadas para conseguir aquele visual despojado e acompanhado por um franjão longo que define as feições.

Cabelos longos podem ganhar muito movimento e definição graças a camadas curtas e pronunciadas, uma das formas mais favorecedoras é com um franjão cortina que se integra completamente com o comprimento do cabelo.

O corte de cabelo curto e desfiado para os lados com camadas superior deve ser vista separada da inferior para criar esse toque tão bonito.

O efeito de cacho que se consegue no cabelo com camadas e pontas desfiadas para dentro é um estilo que lembra os cortes dos anos 90.

