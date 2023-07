Bolsa Família será suspenso em agosto para ESTE grupo.

A rodada de pagamentos do mês de Julho de 2023, do novo Programa Bolsa Família está entrando em sua reta final, pois de acordo com o cronograma de pagamentos montado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que administra o programa social, os repasses que começaram no último dia 18 serão finalizados no próximo sábado (29).

Sendo assim, boa parte dos beneficiários que já receberam os pagamentos de julho buscam informações sobre a rodada de pagamentos de agosto do programa para poderem se planejar. Contudo, é importante informar que nem todos aqueles que receberam o benefício nesta rodada irão receber na próxima, pois o governo tem reduzido a quantidade de famílias atendidas mensalmente.

É importante ressaltar que os beneficiários do programa de transferência de renda que estão sendo cancelados do programa nos últimos meses, e que, portanto, estão vendo seus pagamentos sendo suspensos, são aqueles que apresentaram alguma suspeita de irregularidade em seus cadastros, foram bloqueados e chamados para atualização cadastral, mas não conseguiram comprovar que atendem as regras do programa.

Essas suspeitas foram identificadas em cruzamentos de dados que o ministério tem realizado com mais frequência desde fevereiro, quando começou a grande revisão cadastral do Bolsa Família. Essa revisão tem como principal objetivo deixar o programa mais eficiente, identificando e cancelado os beneficiários que não atendem as regras e incluindo novas famílias que realmente precisam do benefício.

Quais as regras estão sendo descumpridas?

Os beneficiários com pagamentos suspensos em agosto porque foram cancelados serão aqueles que estão descumprindo uma das seguintes regras do programa:

Renda; define que só podem receber o benefício as famílias que apresentam renda familiar mensal de no máximo R$218 por pessoa. Contudo, a nova Regra de Proteção mudou isso, e serão canceladas famílias com renda mensal acima dos R$660 por pessoa;

Atualização cadastral: define que todos os beneficiários do novo programa social precisam atualizar as informações do Cadastro Único (CadÚnico) pelo menos a cada dois anos, ou sempre que houverem alterações a serem realizadas, como no caso de mudança de endereço, telefone, renda. Por isso serão canceladas as famílias com cadastro desatualizado;

Saúde: esta regra exige que todos os menores de 18 anos de famílias beneficiárias estejam com todas as vacinas obrigatórias em dia, inclusive a da covid-19, se necessário. Já as mulheres grávidas, devem obrigatoriamente estar realizando o acompanhamento pré-natal;

Educação: esta última regra exige que todos os menores de 18 anos estejam matriculados na escola e com boa frequência de comparecimento as aulas. Menores de 6 anos de idade precisam comparecer a pelo menos 60% das aulas e maiores de 7 anos de idade precisam comparecer a pelo menos 75% das aulas.

Pagamentos de agosto do Bolsa Família.

De acordo com o calendário de agosto do Programa Bolsa Família, que já foi divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, as mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social poderão ter acesso aos valores a partir do dia 18, segundo o número final do NIS de cada uma. A rodada será concluída no dia 31, veja abaixo no cronograma:

NIS de final 1 – depósito na conta em 18 de agosto;

NIS de final 2 – depósito na conta em 21 de agosto;

NIS de final 3 – depósito na conta em 22 de agosto;

NIS de final 4 – depósito na conta em 23 de agosto;

NIS de final 5 – depósito na conta em 24 de agosto;

NIS de final 6 – depósito na conta em 25 de agosto;

NIS de final 7 – depósito na conta em 28 de agosto;

NIS de final 8 – depósito na conta em 29 de agosto;

NIS de final 9 – depósito na conta em 30 de agosto;

NIS de final 0 – depósito na conta em 31 de agosto.

