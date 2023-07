Aprenda a fazer as bananas da sua casa durarem BEM MAIS tempo sem estragar

Fazer a compra constante de frutas definitivamente é o tipo de hábito que é caracterizado como fundamental para quem busca uma alimentação equilibrada e saudável. E tal hábito se torna ainda mais relevante quando se trata daqueles alimentos que são extremamente ricos em nutrientes que são essenciais ao corpo, a exemplo das bananas.

Porém, no que diz respeito especificamente a esta fruta, não são raras as vezes em que é preciso enfrentar o desafio de evitar seu apodrecimento, que com frequência acontece antes mesmo de elas começarem a ser consumidas.

E a boa notícia, dentro deste cenário, é que existe um truque consideravelmente simples, que pode ser usado para prolongar a vida das bananas e garantir que elas fiquem disponíveis para consumo por muito mais tempo, sem que percam seus benefícios e sua doçura característica.

Tal truque, por sua vez, será revelado no decorrer deste artigo.

O amadurecimento rápido das bananas é um processo totalmente natural | Imagem: Giorgio Trovato / unsplash.com

O que leva as bananas a estragarem com tanta rapidez

Antes de ser revelado o truque em questão, é interessante entender por que, afinal, as bananas costumam apodrecer de maneira tão rápida. E a explicação é muito simples: esse apodrecimento acontece por conta do etileno, que é uma substância que a própria fruta produz.

Tal substância nada mais é que um gás natural cuja função é fazer com que as bananas amadureçam de forma rápida. Ou seja: o fato de uma banana amadurecer muito mais rápido do que outras frutas é totalmente natural e inevitável.

Porém, trata-se de um processo que pode ser controlado por meio de um truque simples, que ainda promete manter o frescor da fruta.

O funcionamento do truque para conservar as bananas por mais tempo

O truque acima mencionado consiste na divisão do cacho de bananas, assim que ele é comprado: com muito cuidado, deve-se retirar cada banana e deixá-la em um local seco e fresco.

É uma ação realmente muito simples, que atua diretamente no amadurecimento e evita que as bananas apodreçam juntas.

Além disso, ainda é importante prestar atenção ao armazenamento, no que diz respeito a algumas outras frutas, como os tomates e as maçãs, pois elas também ficam vulneráveis ao gás etileno.

Ou seja: caso as bananas sejam deixadas perto das frutas mais vulneráveis, também poderão fazer com que até mesmo elas apodreçam rapidamente.

Há, por fim, que prefira dar um toque pessoal a este truque, e envolver o talo de cada banana com plástico filme, sendo que este método potencializa o bloqueio do contato do gás com a fruta, dando a ela uma vida útil muito maior e garantindo seu perfeito estado por muito mais tempo.

De qualquer forma, vale lembrar que, mesmo seguindo este truque, as bananas irão acabar apodrecendo, caso não sejam consumidas dentro de um tempo hábil. Afinal, trata-se de um produto totalmente natural.

Porém, este não é “o fim do mundo”.

Mesmo quando entra nesse processo, a fruta em questão ainda pode ser muito útil, servindo como base para bolos e geleias, por exemplo.

