Limite baixo no Nubank? Entenda por que isso acontece e como aumentar

Sabemos que o limite do cartão de crédito pode decepcionar quem fez a solicitação no banco Nubank. Mas fique tranquilo, pois é possível aumentar o poder de compra entendendo o motivo do seu limite atual e vendo o que precisa fazer para conseguir um limite maior. Se você é cliente do Nubank, leia mais sobre como fazer isso.

Primeiro, se você ainda não souber o limite do seu cartão basta abrir o seu aplicativo do banco Nubank no seu celular e clicar na parte de “Cartão de Crédito”. Após fazer isso, na tela seguinte vai aparecer o saldo que está disponível.

A fintech explica que o motivo de alguns clientes receberem um limite baixo é porque o banco se preocupa com a “saúde financeira das pessoas”. Assim, o Nubank garante que a razão do limite baixo não é porque o banco não tem o objetivo de ajudar aquela pessoa, mas sim porque é definido um limite que esteja de acordo com os gastos que a pessoa apresenta no cartão.

Assim, o cliente não deve pensar que não haverá um aumento no limite, pois isso deve ocorrer conforme o uso do cartão, e bons hábitos de pagamento. Segundo o Nubank, o aumento do crédito é feito de forma gradativa, ou seja, conforme a instituição vai adquirindo conhecimento sobre você.

Por que o nubank só libera limites baixos? | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como solicitar um aumento de limite no Nubank?

O Nubank disponibiliza um recurso para que os clientes consigam ter várias informações sobre o aumento de limite do seu cartão. Assim, basta usar a função “evolução de limite”, que vai aparecer no seu app.

É visualizar diretamente do aplicativo as datas das próximas análises da instituição. Para acessar a função basta clicar em “evolução de limite”, que vai aparecer na mesma tela.

Após feito isso, você será redirecionado para a próxima tela, onde poderá informar o limite desejado, ou seja, o valor que você quer para gastar no seu cartão.

Também vai ter acesso a análise de limite, com as datas das próximas análises; ao resultado da última análise e a algumas dicas de hábitos que vão ajudar o cliente a conseguir um limite maior.

Em 1 ano: R$ 1.273,34

Em 2 anos: R$ 2.720,49

Em 5 anos: R$ 8.358,70

Em 10 anos: R$ 24.207,13

Em 20 anos: R$ 111.230,84

