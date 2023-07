Passo a passo para se cadastrar no Caixa Tem e receber benefícios

O aplicativo Caixa Tem permite que beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família movimentem os valores recebidos. Através dele as pessoas podem receber e mandar dinheiro por meio do Pix, fazer recarga de celular, contratar seguro, pagar na maquininha, fazer empréstimos e realizar saque sem cartão.

Além disso tudo, é possível pagar as contas sem sair de casa, assim, não precisando mais enfrentar longas filas de espera.

Descubra aqui como se cadastrar no app e receber benefícios.

Confira o passo-a-passo para se cadastrar no Caixa Tem

Para criar uma conta no aplicativo Caixa Tem, é preciso primeiro baixar o aplicativo em seu celular e, em seguida, seguir alguns passos simples: fornecer os dados pessoais solicitados, criar uma senha de acesso e concordar com os termos de uso. É relevante destacar que qualquer cidadão pode fazer o cadastro no Caixa Tem.

Caso a pessoa tenha direito a algum benefício social, a Conta Poupança Social Digital será automaticamente aberta, dispensando a necessidade do beneficiário abrir outra conta para receber os valores dos benefícios, como ocorre com o Bolsa Família, por exemplo.

Para assegurar o acesso a todos os serviços disponíveis no aplicativo sem problemas, é essencial seguir as orientações apresentadas pela plataforma e manter os dados sempre atualizados.

O aplicativo é gratuito, compatível com praticamente todos os celulares e consome pouca internet.

Como desbloquear o Caixa Tem

1. Abra o aplicativo

Procure o ícone do Caixa Tem na sua área de trabalho do celular ou na lista de aplicativos e, quando localizá-lo, toque nele para abrir o aplicativo.

2. Solicite o login

Clique no botão amarelo que diz “Entrar no Caixa Tem” para ser direcionado à aba de login;

3. Informe o CPF do usuário

Digite o CPF do titular da conta no local indicado, mas não precisa inserir sinais de pontuação, apenas os números. Quando terminar, clique no botão “Próximo”;

4. Digite a senha

Forneça a senha no local indicado e confirme o login ao selecionar o botão amarelo “Entrar”;

5. Selecione a opção correta

Quando a página inicial do aplicativo abrir, procure pela opção “Liberar acesso” e clique sobre a mesma;

6. Inicie os procedimentos

Um chat de conversa vai abrir em seguida, ministrado pelo robô do aplicativo. Nele, um botão estará disponível para iniciar a liberação do acesso: basta clicar neste botão;

7. Solicite o código

O sistema irá enviar um código numérico por mensagem de texto para o celular cadastrado no seu registro. Ao reconhecer o número, clique no botão laranja “Enviar código” para receber a sequência no seu smartphone;

8. Digite o código

Uma vez que a mensagem de texto chegar, copie a sequência numérica e cole no campo indicado dentro do aplicativo do Caixa Tem e clique na opção “Verificar código”;

9. Nomeie o dispositivo

Em seguida, é necessário dar um nome ao dispositivo. Isso serve como medida de segurança para identificar quem está entrando na sua conta do Caixa Tem. Escolha o nome que preferir, digite-o no campo indicado e confirme no botão amarelo que diz “Continuar”.

Uma mensagem do robô será enviado no chat, informando que a liberação foi bem sucedida. Então, basta utilizar o aplicativo da forma como preferir.

