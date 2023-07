Bolsa Família de julho: todos os valores já foram revelados; confira

Na última terça-feira (18/07), iniciaram-se os pagamentos do Bolsa Família, que seguirão adiante após uma breve pausa devido ao final de semana. Para este mês, o valor médio da parcela foi estabelecido em R$ 684,17.

A conclusão dos repasses ocorrerá no dia 31, sendo direcionados aos beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) terminado em 0 (zero). Em julho, aproximadamente 20,9 milhões de famílias serão atendidas pelo benefício.

O montante total dos valores a serem depositados é estimado em cerca de R$ 14 bilhões. Neste mês, a Regra de Proteção do benefício incluiu cerca de 2,2 milhões de famílias adicionais, que receberão somente 50% da parcela por até dois anos.

Isso ocorre quando a família aumenta sua renda mensal acima do valor cobrado pelo programa, que é de R$ 218 por pessoa. Para não sair imediatamente do Bolsa Família ela entra na Regra de Proteção.

Saiba todos os valores do Bolsa Família em Julho. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Valores do Bolsa Família em Julho revelados

A parcela de cada família é definida conforme a soma dos seguintes valores:

Benefício de Renda de Cidadania : com esse pagamento as famílias recebem R$ 142 para cada integrante, seja ele de qualquer idade;

: com esse pagamento as famílias recebem R$ 142 para cada integrante, seja ele de qualquer idade; Benefício Complementar : só é pago em casos específicos. Ou seja, para algumas famílias beneficiárias que precisam de um complemento na parcela. Assim, quando o Benefício de Renda de Cidadania não é suficiente para somar o valor mínimo de R$ 600, o governo complementa o restante da parcela, garantindo que a família não receba menos que o valor mínimo;

: só é pago em casos específicos. Ou seja, para algumas famílias beneficiárias que precisam de um complemento na parcela. Assim, quando o Benefício de Renda de Cidadania não é suficiente para somar o valor mínimo de R$ 600, o governo complementa o restante da parcela, garantindo que a família não receba menos que o valor mínimo; Benefício Primeira Infância : é pago no valor de R$ 150 e atende famílias com crianças entre 0 (zero) e 6 anos de idade;

: é pago no valor de R$ 150 e atende famílias com crianças entre 0 (zero) e 6 anos de idade; Benefício Variável Familiar: liberado pela primeira vez no mês passado, deposita R$ 50 na conta das famílias que tenham em sua composição gestantes e/ou crianças e jovens com idade entre 7 e 18 anos.

Datas de pagamento para o mês de julho

O calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de julho segue organizado de acordo com o último número do NIS do beneficiário:

NIS de final 1: 18 de julho

NIS de final 2: 19 de julho

NIS de final 3: 20 de julho

NIS de final 4: 21 de julho

NIS de final 5: 24 de julho

NIS de final 6: 25 de julho

NIS de final 7: 26 de julho

NIS de final 8: 27 de julho

NIS de final 9: 28 de julho

NIS de final 0: 31 de julho

O que é a regra de proteção e porque ela foi implementada?

Aproximadamente 2,2 milhões de famílias foram incorporadas à nova regra de proteção, que possibilita aos beneficiários que conseguirem emprego continuar recebendo o Bolsa Família por até dois anos. Para esse grupo, o valor médio do benefício é de R$ 378,91. Durante esse período de transição, as famílias receberão apenas a metade do benefício ao qual teriam direito.

A implementação da “Regra de Proteção” visa assegurar que os beneficiários empregados mantenham o Bolsa Família, permitindo que, mesmo com emprego e renda aumentada, permaneçam no programa por até dois anos.

A partir de março, a renda mínima para ingresso no Bolsa Família foi ampliada, abrangendo famílias com renda de até R$ 218 por pessoa, representando um aumento em relação à faixa anterior de pobreza, que era de até R$ 210 por pessoa.

Em julho, ocorreu também a integração dos dados do Bolsa Família com o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), resultando na exclusão de 341 mil famílias do programa devido a possuírem renda acima das regras estabelecidas.