Aposentados recebem notícia ANIMADORA nesta terça (25)

Hoje o dia vai começar bem para quem é aposentado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pois o calendário de julho inicia hoje e os aposentados e pensionistas recebem com o valor do salário-mínimo atual. A autarquia já mencionou que dará seguimento aos depósitos das aposentadorias referentes ao mês de julho aos mais de 37 milhões de segurados neste ano de 2023.

Esses repasses vão acontecer até o dia 7 de agosto, quanto todo o grupo receber os repasses mensais. E hoje, dia 25 de julho é a vez do benefício número final 1. Já o público que recebe acima de um salário-mínimo começa a receber somente a partir do dia 1 de agosto.

Calendário do INSS, como funciona?

O calendário do órgão é dividido entre os segurados que recebem o valor de até um salário-mínimo e quem recebe o piso nacional. Os pagamentos continuam seguindo a mesma ordem dos anos anteriores, observando o dígito final do número do cartão do benefício. Vale ressaltar que esse calendário é o mesmo para os beneficiários do BPC – Benefício de Prestação Continuada e também para as pessoas com deficiência.

Como fazer a consulta do extrato do INSS?

O segurado pode consultar o valor do benefício que irá receber e também a data de pagamento por meio do aplicativo do INSS ou pelo site Meu INSS. Lembrando que para o segurado poder fazer o login no aplicativo tem que entrar com a conta do Gov.br, pois é um único login para ter acesso aos serviços digitais do Governo Federal.

Em ambas as páginas, seja do aplicativo ou no site, o segurado vai conseguir ter acesso a esses dados:

extrato de pagamento de benefícios

valores a receber no próximo calendário

Datas de pagamento

agendar ou remarcar perícias

além de outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Calendário mês de julho do INSS

Beneficiários que recebem até 1 salário-mínimo

Final Recebem dia 1 25/07 2 26/07 3 27/07 4 28/07 5 31/07 6 01/08 7 02/08 8 03/08 9 04/08 0 07/08

Beneficiários que recebem mais do que 1 salário-mínimo

Final Recebem dia 1 e 6 01/08 2 e 7 02/08 3 e 8 03/08 4 e 9 04/08 5 e 0 07/08

Aposentadoria

A aposentadoria vem passando por mudanças e atualizações a cada ano desde a Reforma da Previdência, no dia 13 de novembro de 2019. E ficou desta maneira:

No ano de 2019 para as mulheres o período de contribuição é de 30 anos, e assim soma o período e a idade que deverá atingir 86 pontos para que possam se aposentar a partir do ano de 2020 e a pontuação aumentará um ponto por ano até chegar no limite de 100 pontos para as mulheres e 105 para os homens.

