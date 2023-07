Prefeitura anuncia mais de 800 vagas em concurso público

Para os concurseiros de plantão, aqui está mais um novo concurso público que está sob comando da Prefeitura de João Pessoa, capital de Paraíba, que anunciou recentemente um novo processo seletivo com mais de 800 vagas para setores diferentes na gestão. Se você está procurando um emprego essa é a sua chance!

Cícero Lucena (PP) que é o prefeito disse que fechou contrato com a banca organizadora que aconteceu no dia 19. O IDECAN (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional) vai ser o responsável pelo concurso.

Acompanhe a leitura para saber um pouco mais sobre como vai acontecer o concurso e quais são os cargos e salários.

Vagas do concurso

Já foi compartilhado que na área da saúde tem 38 vagas para Cirurgião-dentista, com a remuneração inicial no valor de R$ 2.571,60 para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. Já para os médicos, esse salário inicial é no valor de R$ 5,1 mil com 20 horas por semana. Confira abaixo a divisão por especialidade:

10 vagas para Anestesiologia

6 vagas para Cirurgia pediátrica

5 vagas para Hemodinâmica

8 vagas para Neonatologia

8 vagas para Obstetrícia

8 vagas para Pediatria

Para complementar, o setor de educação oferece 155 vagas para Professor de Educação Básica I e tem a remuneração inicial no valor de R$ 3,700 para 30 horas semanais. Já o Professor de Educação Básica II vai receber um salário inicial de R$ 4.500 com a mesma carga trabalhada. Veja abaixo as vagas:

20 vagas para Artes (dança, música, artes visuais e teatro)

18 vagas para Ciências

18 vagas para Educação Física

20 vagas para Ensino Religioso

14 vagas para Geografia

12 vagas para História

30 vagas para Inglês

21 vagas para Matemática

20 vagas para Português

9 vagas para Assistente Social Escolar

9 vagas para Psicólogo de escolas

9 vagas para Orientador/Supervisor Escolar

Outras vagas disponíveis

5 vagas Assistente de Suporte de Administração de Finanças

1 vaga para Assistente de Suporte de Previdência

2 vagas para Assistente de Suporte de Tecnologia da Informação

1 vaga para Técnico em Informática

1 vaga para Analista Previdenciário Administrador

1 vaga para Analista Previdenciário Contador

1 vaga para Analista de Informática Redes e Comunicação

1 vaga para Analista Previdenciário Economista

2 vagas para Bibliotecário

8 vagas para Contador

200 vagas para Guarda Civil Municipal.

Os concursos são muito concorridos, todos sonham em passar para ter uma estabilidade dentro do mercado de trabalho. Então não perca essa oportunidade de conseguir a sua vaga tão desejada.

