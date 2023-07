Carros zero-quilômetro popular com redução no preço: ainda dá para comprar?

A pergunta que não calar é “será que já dá pra comprar um carro zero-quilômetro?”. Todo mundo sonha em ter um carro, o governo federal até criou um programa de incentivo ao carro popular, mas já acabou há alguns dias e assim foi junto as chances de conseguir comprar um carro zero com desconto.

E assim que o programa de incentivo ao carro popular acabou, as montadoras já decidiram que vão reajustar a tabela de preços novamente para como era antes. Acompanhe a leitura abaixo para saber mais sobre o assunto.

programa de incentivo ao carro popular já foi encerrado. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Montadores atualizaram tabela de preços de carro zero

Uma das montadoras que já voltou com seus preços anteriores sem desconto e sem bônus é a Volkswagen, ela atualizou um dos seus principais modelos, incluindo também o VW Polo.

Especificamente no mês de junho, esse carro entrou na lista dos mais vendidos do mês com cerca de 9.949 unidades comercializadas, esse modelo conseguiu ficar na frente da Fiat Strada que vendeu cerca de 9.004 unidades.

Durante esse período de descontos e bônus, o modelo Polo MPI, que é uma versão de entrada, recebeu alguns bônus de 8,9% e o seu valor que era R$ 82.290 caiu para R$ 74.990. Assim que o programa encerrou, a Volkswagen atualizou o seu site e as pessoas perceberam que esse modelo está R$ 84.690, está R$ 2.300 mais caro.

Versão TSI manual

A versão TSI manual também teve um aumento, mas foi no valor de R$ 3.000 referente ao valor do preço original e passou a custar o valor de R$ 95.990 para R$ 89.990 quando o programa estava ativo, só que agora que encerrou ele está custando o valor de R$ 98.990.

Já o preço do Vitus ficou estável, e a versão TSI manual subiu de R$ 98.890 para R$ 104.390, é o mesmo valor antes dos descontos, e esse mesmo ponto também valeu para a versão automática que agora está no valor R$ 115.390.

No fim do programa muitos carros voltaram para os preços originais já outros tiveram um aumento maior, e quem também entrou nessa lista foi o T-Cross na versão Sense, que no mês passos ele foi de R$ 116.550 para R$ 107.550, e depois do encerramento do programa esse carro subiu mais de R$ 2.340 ficando o valor total de R$ 118.890.

Situação de outras marcas de carro

Infelizmente esse aumento está acontecendo com diversas montadoras, um exemplo disso é o Jeep Renegade que estava no valor de R$ 135 mil e caiu para R$ 115 mil com os subsídios, e atualmente ele está sendo vendido por R$ 119.990.

Além disso, o governo também já confirmou que os descontos para comprar o carro popular não serão estendidos e durante o programa, 125 mil veículos foram vendidos com o bônus entre R$ 2 mil a R$ 8 mil.

