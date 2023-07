Facebook: 3 erros que você costuma cometer com essa rede social

Sabia que você pode estar usando o Facebook da maneira errada? Acredita-se que milhões de usuários não saibam que uma das redes sociais mais populares do mundo possui uma infinidade de recursos ocultos, e ignorá-los pode estar fazendo com que você perca conteúdos úteis e ignorando pessoas que você nem desconfiava que tentaram falar com você. Continue lendo para aprender como usar a rede social da melhor maneira possível.

Confira as ferramentas ocultas do Facebook e aprenda a aproveitar ao máximo a rede social. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br



O Facebook e seus ‘easter eggs’

Você pode achar que, por já ter uma conta há bastante tempo, não tem mais nada que seja relevante aprender. Mas e se dissermos que existem vários recursos ocultos no Facebook que você pode estar perdendo? Confira mais abaixo as três partes ocultas da popular rede social que você talvez nunca tenha notado.

Mensagens perdidas

A caixa de entrada do Facebook Messenger costuma guardar as mensagens que você troca com seus amigos e pessoas de comum interesse, mas você sabia que existem DUAS caixas de entrada? Veja como acessar:

Primeiro, carregue seu aplicativo Facebook Messenger.

Agora toque no menu de ‘hambúrguer’ no canto superior esquerdo da tela.

Em seguida, toque na guia que diz Solicitações de mensagem.

Aqui é onde você encontrará mensagens de pessoas que o Facebook não tem certeza se você conhece.

Se você já tem o Facebook há algum tempo, provavelmente recebeu algumas mensagens aqui.

Agora, se você olhar na parte superior da página, também verá uma guia Spam.

É aqui que o Facebook armazena as mensagens suspeitas, estranhas ou com spam que provavelmente não vão querer ler.

Você pode excluí-los sem nunca clicar neles apenas tocando em Editar no canto superior direito, selecionando alguns para selecionar e, em seguida, pressionando Excluir.

Existem algumas vantagens em ter algumas mensagens aparecendo nessas caixas de entrada ocultas. Em primeiro lugar, significa que sua caixa de entrada principal não está entupida com solicitações ou spam. Mas a pessoa não pode ligar para você, ver seu status ativo ou quando você leu a mensagem, a menos que você responda. Isso é importante, pois você pode examinar uma mensagem e o remetente antes de informá-los de que você viu o texto. E se você optar por ignorá-lo, eles nunca saberão que você o leu.

Solicitações de amizade persistentes

O Facebook tem uma lista de “rejeitar” que revela todas as pessoas para quem você enviou solicitações de amizade. É fácil esquecer para quem você enviou solicitações de amizade ao longo dos anos, e você provavelmente esquece a maioria dos pedidos até mesmo depois de alguns dias. Agora você pode entrar no Facebook e ver todos os seus pedidos não atendidos. É possível que o “inimigo” não use muito o Facebook, mas pode ser que eles tenham rejeitado você silenciosamente por um motivo desconhecido.

Felizmente, é possível cancelar esses pedidos há muito ignorados para que você possa recuperar sua dignidade. Ou você pode deixá-lo permanecer na conta deles como um lembrete constante de que você tentou entrar em contato, mas acabou sendo ignorado. Vai da consciência de cada um, não é mesmo?

Você tem duas opções para encontrar suas solicitações de amizade enviadas no Facebook. São elas:

A primeira é a opção para pessoas que usam desktop.

É bastante fácil: basta clicar neste link.

Isso leva você a uma página com suas solicitações de amizade pendentes.

Você pode clicar em Exibir solicitações enviadas no canto superior esquerdo para todas as solicitações que você enviou (mas foram sumariamente ignoradas).

A segunda opção é para quem usa celular, ou seja, um aplicativo para smartphone.

Vá para o seu aplicativo do Facebook e, em seguida, vá para o menu.

Agora vá para Amigos e toque em Ver tudo no canto superior direito.

Em seguida, dê uma olhada em seus pedidos de amizade pendentes (são eles que você precisa responder!).

Em seguida, clique nos três pontos e você obterá um pop-up que diz Exibir solicitações enviadas.

Clique nele e você poderá ver todos os pedidos ignorados que você enviou ao longo dos anos.

Cancele qualquer um que lhe traga profunda vergonha e deixe aqueles que você gosta.

Aplicativos conectados

Ao longo dos anos, é possível que você tenha feito login em aplicativos e jogos com sua conta do Facebook. Você também pode ter conectado sua conta do Facebook a esses aplicativos, sites e jogos.

Esses aplicativos podem acessar informações sobre você, e algumas delas podem ser pessoais. Entregar muitas informações pode custar caro em termos de privacidade. Felizmente, é possível verificar quais aplicativos estão conectados à sua conta do Facebook. E você também pode retomar o controle e editar suas configurações para esses aplicativos – ou até mesmo interromper totalmente o acesso.

Se você tiver informações de perfil públicas, elas poderão ser acessadas a qualquer momento. Mas haverá algumas informações privadas que você pode ter escolhido (e desde então esquecido) para compartilhar com um aplicativo. Saiba como configurar corretamente:

Inicie o Facebook e clique na sua foto de perfil no canto superior direito.

Selecione Configurações e privacidade e clique em Configurações.

Em seguida, escolha Aplicativos e sites no lado esquerdo.

“A partir daqui, você pode ver aplicativos, sites e jogos que estão ativos ou que expiraram ou foram removidos de sua conta”, explica o Facebook.

“Você pode atualizar as informações que está compartilhando com eles, que podem ver que você usa o aplicativo ou site e as notificações que recebe.”

Você pode clicar em Exibir e Editar ao lado de um aplicativo para ver e editar suas configurações.

E você pode pressionar Renovar para reativar o acesso a um jogo expirado.

Você pode remover o acesso a qualquer momento com o botão Remover.

