Mega-Sena acumula novamente! Quando é o próximo sorteio?

Nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas do concurso 2.613 da Mega-Sena, realizado no último sábado (22) no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo. Diferente do calendário normal, nesta semana a loteria terá três concursos, e o sorteio para o prêmio acumulado em R$ 70 milhões já ocorre amanhã. Confira logo abaixo os números do último sorteio e quais as chances de você ficar milionário.

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 70 milhões

O sorteio do concurso 2.613 da Mega-Sena, realizado no último sábado (22) no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo, não teve um final feliz, ao menos para quem esperava ganhar o prêmio máximo da loteria, já que ninguém conseguir acertar as seis dezenas sorteadas.

Os números sorteados foram os seguintes: 14 – 26 – 40 – 42 – 46 – 52. A quina teve 70 apostas ganhadoras, e cada uma vai pagar R$ 80.398,82. Já a quadra registrou 5.774 apostas vencedoras e os acertadores vão receber um prêmio individual de R$ 1.392,42.

Como nenhum apostador teve a sorte de escolher as seis dezenas premiadas, o concurso 2.614, que acontece na próxima terça-feira (25), terá o prêmio acumulado de R$ 70 milhões.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

Nesta semana, em especial, a Mega-Sena terá três sorteios, sendo assim, se o prêmio seguir acumulando, os apostadores de última hora ainda terão mais chances de embolsar a fortuna. Os sorteios desta semana serão na terça-feira (25), quinta (27) e sábado (29).

Para os que gostam de analisar números e probabilidades, segundo a Caixa Econômica Federal, as chances de acerto que um apostador com aposta simples tem ao jogar com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma.

Como fazer um bolão oficial

Além da possibilidade de jogo simples, é possível fazer um bolão oficial e aumentar suas chances de abocanhar os milhões (e dividir a grana em grupo).

Você pode comprar um bolão oficial da Caixa em qualquer lotérica. É só preencher o campo específico para isso no volante. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. A Caixa permite fazer no máximo 10 apostas por bolão, e elas devem ter a mesma quantidade de números.

Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Porém, nesse caso, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. Também dá para jogar pelo site Loterias Online da Caixa. A Caixa não permite comprar bolões pelo site, mas você pode adquirir seis opções de combos de jogos. Você escolhe se quer visualizar os números selecionados ou se prefere o formato “Surpresinha”, em que o sistema marca aleatoriamente os números da aposta.

