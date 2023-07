Quantas latas de Coca Zero você pode beber sem correr risco?

A Organização Mundial da Saúde (OMS), recentemente através de um dos órgãos internos, classificou o aspartame para ser um produto possivelmente cancerígeno. Assim que isso se espalhou, deixou muitas pessoas confusas e assustadas, isso porque a substância é um adoçante comum e bastante utilizado em vários produtos sem açúcar. É isso que está acontecendo com a Coca-Cola Zero.

veja qual a quantidade que você pode beber de coca. Imagem: arquivo / Coca-Cola

Aspartame da Coca-Cola Zero

Esse produto fez com que muitas pessoas se assustassem, já que é um adoçante que sempre foi usado e destacado como um adoçante saudável do que o açúcar na indústria. Esse aspartame tem também um potencial cancerígeno e soou como algo assustador.

No entanto ele é um produto utilizado pela indústria na fabricação de alimentos desde o ano de 1980, e milhares de pessoas consomem. A aplicação desse produto serva também para conferir sabor doce em itens diets, low carb e pessoa com diabetes. Essa declaração que aconteceu atualmente na última semana pela IARC (Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer) que é ligada à OMS.

Um ponto que poucas pessoas se atentaram é a classificação como “possivelmente cancerígeno”, ele está abaixo de outros produtos mais “perigosos” dentro do mesmo ranking. Já alguns deles são carne vermelha, cerveja, vinho, embutidos, carne suína e entre outros.

Consumo indicado da Coca-Cola Zero

Vale ressaltar que o consumo dentro dos limites a qual é estabelecido não oferece riscos aos consumidores. A classificação do aspartame no grupo de risco 2B da IARC.

Mas qual é o consumo indicado?

Conforme a OMS, o limite pré-estabelecido é de 40 mg de aspartame por quilograma, ou seja, referente ao peso da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que pesa 70 kg pode tomar 14 latas de Coca-Cola Zero em um dia. Já uma criança de 3 anos e com peso de 20 kg poderia tomar até 3 latas de 350 ml ao dia.

Esse exemplo que citamos acima a pessoa ainda vai estar dentro do consumo indicado para esse produto.

Posicionamento da Coca-Cola

A empresa da Coca-Cola foi questionada a respeito desse assunto do produto utilizado em sua composição da versão “zero” do refrigerante. Além disso, a empresa reforçou que a segurança do aspartame e enfatizou que ele é utilizado porque é permitido em mais de 100 países ao redor do planeta, além disso é um número que reforça a tranquilidade para o consumo.

No site oficial da Coca-Cola tem um destaque em suas respostas na sessão de dúvidas escrito “Especialistas em saúde continuam a confirmar que o aspartame é seguro. Sua segurança foi validada mais uma vez.”

