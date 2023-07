MEI pode ganhar R$ 130 mil por ano; essa é a proposta para votação

Nos últimos anos, cresceu de modo exorbitante o número de microempreendedores no Brasil, isso aconteceu por conta da vontade dos brasileiros que trabalhavam de maneira informal de regularizar sua situação e abrir o próprio negócio de maneira regularizada. Uma das vantagens de ser MEI é a baixa tributação, ao passo que a principal desvantagem é o teto de faturamento de no máximo R$ 81 mil por ano. Contudo, uma proposta que chegou na câmara pretende mudar tudo isso, confira.

Qualquer pessoa pode ser um MEI?

O termo microempreendedor individual ganhou bastante fama, pois por intermédio da modalidade de empresa, tornou-se possível a regularização dos trabalhadores informais, agora, eles têm acesso até mesmo à Previdência Social, isso foi um grande avanço para a categoria.

Mas infelizmente, nem todos podem ser MEI, já que a modalidade de empresa, não dá direito ao cidadão abrir uma empresa de fato, na verdade, ele vira uma Pessoa Física com CNPJ, apenas. E para se enquadrar na categoria, é preciso cumprir os seguintes requisitos:

Faturamento anual não pode ultrapassar os R$ 81 mil;

Não pode ter participação em outra empresa, seja como sócio ou titular;

Ter no máximo 1 funcionário e pagar um salário mínimo ou o piso da sua categoria.

Proposta visa aumentar o faturamento anual

Contudo, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/21 visa ampliar o limite de faturamento anual, para R$ 130 mil, isso representa cerca de R$ 50 mil a mais em comparação ao limite atual. Além disso, também será possível contratar até dois funcionários, caso o projeto seja aprovado.

Outro ponto do projeto é que as empresas recém-abertas terão seu limite de faturamento calculado da seguinte maneira: R$ 10.833,33 mil multiplicado pela quantidade de meses que a empresa existe, considerando sua abertura e o final do calendário em vigência.

Por fim, também deve haver mudança no enquadramento do Simples Nacional, que atualmente, apenas empresas que faturam até R$ 4,8 milhões por ano se enquadram na modalidade, o projeto prevê que o limite aumente para quase R$ 9 milhões.

Reforma tributária pode impactar na decisão

A Reforma Tributária pode afetar diretamente os empreendedores que são MEI, já que ela deve unificar cerca de cinco impostos em apenas um. Contudo, a substituição de alguns tributos não terão um impacto tão negativo na vida dos empreendedores.

O regime em questão, é interessante, por conta que em apenas um boleto vários impostos estão reunidos, a saber:

RPJ;

IPI;

CSLL;

Cofins;

PIS/Pasep;

CPP;

ICMS;

SS.

Mesmo assim, os empreendedores não sentirão tanto impacto caso a reforma de fato seja aprovada. Vale lembrar, que no momento, a maior expectativa é para a aprovação do projeto de lei que aumentará o faturamento anual das empresas.