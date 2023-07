Boa notícia — a Caixa Econômica Federal (CEF) libera hoje mais um pagamento de R$ 1.420 para os brasileiros inscritos no Bolsa Família. Trata-se de um benefício exclusivo para algumas famílias. O saque já está autorizado e pode ser feito em qualquer agência da CEF ou diretamente pelo aplicativo. A transação é gratuita e pode ser liberada a qualquer momento para outras instituições bancárias. Veja quem tem direito.

Caixa libera R$ 1.420 HOJE; descubra quanto você recebe | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa libera até R$ 1.420

A Caixa Econômica Federal está liberando por mais uma vez valores superiores a R$ 1.420. Este benefício é exclusivo para os beneficiários do INSS. Sendo focados nas famílias numerosas que estão inscritas no programa e possuem o adicional de R$ 142 mediante a quantidade de membros.

Por esse motivo: nesta sexta-feira (21) e segunda-feira (24) a Caixa estará liberando o valor de até R$ 1.420 para essas famílias. O intuito é que haja uma democratização do Bolsa Família. Haja vista que famílias de 01 pessoa recebiam o mesmo valor de famílias de 10.

Portanto, essas famílias com final NIS 4, 5 e 6 receberão estes valores através da CEF a partir desta sexta-feira. Posteriormente os pagamentos serão suspensos e retornarão somente no próximo dia útil. Isto é, segunda-feira.

Além disso, as famílias também terão acesso ao adicional de até R$ 300 para o caso de terem crianças entre zero e seis anos. São adicionais focados no bem-estar e dignidade da família brasileira.

Leia mais: Seu filho fez uma compra no PIX? Aprenda como pedir de volta

Como consultar os valores?

Os valores podem ser consultados previamente através do dispositivo celular, pelo uso do aplicativo do Bolsa Família. Os beneficiários precisam instalar o aplicativo no celular e fazer login com os dados pessoais de acesso.

Feito isso — deverão ir na aba de extrato bancário e então visualizar o valor pendente que será lançado no dia em questão. Haja vista que os pagamentos são divididos por dias de acordo com o número final do NIS.

A partir disso, os beneficiários poderão se programar e com isso aguardarem o dia que o benefício irá cair diretamente na conta do Caixa Tem. É importante lembrar que os beneficiários podem sacar o dinheiro ou deixarem rendendo na Poupança. Além de ser possível transferir o dinheiro para um outro banco e sacar através da rede de Caixa24Horas.

Este mês de julho não haverá o pagamento do Vale-Gás, entretanto, a partir do próximo mês os valores serão depositados novamente — acrescentando mais R$ 100 na conta de milhões de beneficiários. É válido lembrar que nem todos os beneficiários do Bolsa Família recebem o Vale-Gás.

A consulta de valores é importante para que seja visualizado possíveis problemas com antecedência. Bem como bloqueios, suspensões, etc. Os pagamentos do Bolsa Família irão até o dia 31/7.

Leia mais: Descubra se você está na lista de quem receberá o LUCRO do FGTS; veja quando