Folga à vista! Estes são os próximos feriados de 2023

Já estamos entrando no segundo semestre do ano e muitas pessoas já conseguiram aproveitar os feriados que teve no calendário no primeiro semestre, mas agora querem saber que ainda terão folgas até o final de 2023. A resposta é sim, ainda tem algumas folgas, terão 5 feriados e desses 5 apenas um que irá cair em uma segunda-feira, ou seja, tem como formar um feriado prolongado.

Já podemos destacar que a única data que permitirá 3 dias de folga, que vai unir o feriado com o fim de semana é a última folga prevista que é o tão esperado Natal. As empresas que já têm costume de prolongar, os feriados vão cair na quinta-feira, 3 deles serão comemorados em dia de semana.

Feriados que ainda tem neste ano de 2023

Levando em consideração os feriados nacionais que estão previstos ainda neste ano, só vai acontecer no mês de setembro, por isso os trabalhadores vão encerrar o mês de julho e ainda terá o mês de agosto inteiro sem nenhuma folga. Confira abaixo as datas de feriados:

7 de setembro (quinta-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (quinta-feira) – Nossa Senhora Aparecida

28 de outubro (sábado) – Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

02 de novembro (quinta-feira) – Finados

15 de novembro (quarta-feira) – Proclamação da República

25 de dezembro (segunda-feira) – Natal

Aproveita para já programar as suas férias, além desses que destacamos acima tem também o Dia da Consciência Negra que é no dia 20 de novembro, não é um feriado nacional, mas que é celebrado em várias cidades e estados. E esse ano de 2023 vai cair em uma segunda-feira, mas vale lembrar que cada estado e município tem suas folgas locais.

Ponto Facultativo X Feriado Nacional

Confere na lista acima que o dia 28 de outubro não é um feriado nacional, ele é um ponto facultativo, no entanto muitos brasileiros não sabem qual a diferença entre eles.

Os feriados nacionais já são datas que foram estabelecidas como Lei Federal e tem validade em todo o território nacional, e por isso são folgas obrigatórias e assim os empregadores não podem exigir trabalho nessas datas a não ser que não haja uma compensação.

Já em relação aos pontos facultativos são diferentes por não ter uma obrigatoriedade nessa dispensa do dia de serviço e são válidos apenas para os servidores públicos, ou seja, os demais trabalhadores cumprem as demandas nessas datas sem pagamento extra.

