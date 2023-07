Truque do “dedo” para se livrar de um app espião do seu celular

Segundo os principais especialistas em segurança cibernética no mundo, ser “mesquinho” com aplicativos é um truque, considerado como uma das melhores maneiras de se manter protegido contra a espionagem cibernética. Apesar do termo parecer confuso, logo abaixo explicamos melhor o que o termo, se usado na tecnologia quer dizer e o quanto ser mesquinho deixará seu smartphone mais seguro.

Você precisa fazer isso com seu iPhone antes do ano acabar para garantir o bom funcionamento do aparelho a partir de 2023 – Tânia Rêgo / Agência Brasil.

Truque ‘Mesquinho’ em nome da segurança

Sim, você está certo, mesquinho é normalmente um termo usado para definir aquelas pessoas apegadas a dinheiro e que dificilmente emprestam algum valor ou bens materiais, mas em se tratando de segurança digital, o termo mesquinho ganha uma nova visão, segundo especialistas em segurança cibernética.

De acordo com os profissionais responsáveis por monitorar os principais meios de ataques à dispositivos móveis, vale ser ‘mesquinho’ na hora de configurar os aplicativos do seu smartphone, por exemplo. Quem segue a mesma linha de raciocínio é a empresa McAfee, considerada uma das maiores desenvolvedoras de softwares antivírus do mundo, que está pedindo aos proprietários de telefones para serem “mesquinhos” com as permissões de segurança que concedem aos aplicativos. Em um memorando de segurança da McAfee, um especialista cibernético alertou para não ter acesso à sua localização, fotos, câmera ou microfone sem um bom motivo.

Portanto, quando você tocar nesse pop-up com o dedo durante a configuração do aplicativo, certifique-se de “ser mesquinho”. As permissões criam aplicativos poderosos que podem ajudá-lo a pedir carona, receber uma pizza em sua porta e mapear sua corrida vespertina, no entanto, nas mãos erradas, eles também podem bisbilhotar suas atividades.

“Se um aplicativo parece estar pedindo muitas permissões para fazer seu trabalho, você pode ter um aplicativo invasivo em suas mãos”, explicou uma especialista em segurança da McAfee.

É improvável que suas permissões sejam usadas contra você de maneiras muito perigosas em aplicativos populares bem avaliados. Mas mesmo se você for muito cuidadoso, ainda é possível que você acabe com um aplicativo nocivo em seu smartphone. E se você não prestar atenção, pode acabar sendo vítima de uma espionagem sinistra.

Dicas de como se proteger

Para proteção extra, considere executar uma auditoria rápida de aplicativo. Verifique os aplicativos e as permissões em seu telefone conforme indicado acima e exclua todos os aplicativos suspeitos;

O melhor conselho é “ser mesquinho” ao instalar um aplicativo pela primeira vez;

Considere reverter as permissões para que os aplicativos funcionem com o mínimo necessário. Isso varia dependendo do aplicativo que você está visualizando;

Defina os serviços de localização para que sejam usados apenas quando o aplicativo estiver em uso;

Com aplicativos sociais e de mensagens, selecione quais fotos você permite que eles compartilhem, em vez de dar ao aplicativo acesso geral a toda a sua biblioteca de fotos;

E, por último, se um aplicativo parece estar pedindo muito, provavelmente é. Evite-o completamente.

