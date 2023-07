Cabelos crespos: evite estas coisas para brilhar 100%

Os cabelos crespos, que são naturalmente ondulados, possuem capacidade de encolhimento sempre que entram em contato com a umidade e com a água. Seus fios variam entre os tipos 4D e 4A, exigindo uma manutenção que se difere daquela aplicada aos fios lisos. Logo, é imprescindível saber como cuidar deles, a fim de manter a textura sempre bela.

Aliás: quem possui cabelo crespo deve, antes de mais nada, saber que os cuidados com ele exigem paciência. Afinal, uma vez que os fios necessitam de mais cuidados, não irão mostrar resultados de forma imediata: pode-se demorar meses para que a mudança real fique perceptível.

A seguir, é possível conferir mais detalhes sobre esse tema tão interessante.

Cuidar dos cabelos crespos é mais fácil do que parece | Imagem: Atiya Walker / unsplash.com

Identificando quando os cabelos crespos estão ressecados

Durante cada lavagem dos fios, é importante separá-los bem, quanto o shampoo é aplicado. Isso se faz necessário porque o cabelo crespo tem tendência a ficar emaranhado e isso, na hora de desembaraçar, pode levar a quebras.

Então, a melhor dica é usar os próprios dedos para desembaraçá-los, até mesmo antes do shampoo, se possível.

Outra dica que vale a pena ser seguida é evitar dormir sobre fronhas de algodão, uma vez que a capacidade de absorção deste tipo de tecido é alta e deixará o cabelo com dificuldade de reter a umidade. O ideal é obter uma fronha ou mesmo uma touca que seja de seda ou cetim.

Estes dois tecidos, por sua vez, não são absorventes, permitindo que a hidratação fique nos fios por mais tempo.

O que evitar na hora de cuidar do cabelo afro

Uma prática comum entre quem tem cabelos crespos é o uso do pente, mas nem todas as pessoas sabem que ela não é tão benéfica, uma vez que este item tão simples não favorece o fio naturalmente ondulado: desembaraçar com os dedos sempre será uma opção mais eficaz e, ainda, mais econômica.

Há, também, quem opte por penteados protetores, a fim de evitar a quebra, mas se não for aplicado o cuidado ideal, o efeito gerado será contrário ao esperado. Na hora de fazer uma trança, por exemplo, é importante usar óleos para massagear o couro cabeludo, bem como aplicá-los todos os dias nos comprimentos dos fios.

Para quem usa perucas, a dica é usar óleo no couro cabeludo, fazendo uma massagem com esse tipo de produto semanalmente. E, claro: quanto mais tempo puder passar sem esse acessório na cabeça, melhor será para oxigenar a pele.

No que diz respeito ao estilo propriamente dito, é imprescindível evitar usar produtos químicos demais, ou fontes de calor por longos períodos, uma vez que os danos causados aos cabelos crespos podem ser irreparáveis.

Por fim, é válido frisar que a hidratação sempre será a melhor amiga deste tipo de fio, e ela deve acontecer também de dentro para fora, por meio da ingestão correta de água e uma dieta balanceada.

Pode não parecer, mas, quando estas dicas são seguidas devidamente, os cabelos crespos ficam sempre fortes e saudáveis.

