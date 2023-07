Não querem nada SÉRIO! Signos que odeiam compromisso amoroso

Quando se trata de assumir um compromisso amoroso, cada pessoa tende a ter um ritmo diferente, o que inclui diferentes níveis de comprometimento. Inclusive, de acordo com a astrologia, o signo de um indivíduo diz muito a respeito do comportamento dele dentro desse contexto.

E neste artigo, exatamente, serão mostrados quais são os signos que, de acordo com quem entende do assunto, possuem uma tendência ainda maior de evitar se comprometer com alguém.

Os signos que odeiam compromisso amoroso de fato existem

A boa notícia, de modo geral, é que, de todos os signos do zodíaco (12, no total), apenas 4 apresentam essa característica de preferir evitar o compromisso amoroso.

E estes signos estão listados a seguir:

O signo de Gêmeos

Gêmeos tem uma natureza curiosa e inquieta, estando sempre em busca de novas experiências e novidades. E isso inevitavelmente reflete na forma como lida com os relacionamentos.

Para os seus nativos, se comprometer é o mesmo que se limitar.

O signo de Sagitário

O sagitariano, por sua vez, aprecia demais a liberdade, bem como o desconhecido e as aventuras. Desta forma, também enxerga o compromisso amoroso como algo que pode ameaçar sua independência.

Porém, isso não quer dizer que evite se dedicar aos seus parceiros. A questão é que este signo precisa de espaço para continuar aprendendo e explorando, mesmo estando com alguém.

O signo de Aquário

Conhecido por ser meio rebelde e independente, o aquariano dá imenso valor à sua autonomia: ele pode se sentir praticamente sufocado quando há uma demonstração excessiva de afeto, ou mesmo quando há uma expectativa de compromisso mais sério.

Isso, porém, não tira dele a característica da lealdade e a capacidade de se apaixonar, desde que suas individualidades sejam respeitadas.

O signo de Áries

O ariano, por fim, é aventureiro e impulsivo, buscando sempre a novidade e a excitação. Assim, pode enxergar a ideia de compromisso amoroso pouco atrativo, principalmente se for algo a longo prazo.

Porém, quando estão em um relacionamento eles são leais, e muito dedicados quando de fato amam uma pessoa.

No que diz respeito ao medo de se comprometer com alguém

É sempre válido frisar que a astrologia, de modo geral, é uma espécie de guia e jamais deve ser enxergada como algo determinante a respeito de ações e características de alguém. Cada ser humano é único e especial, independentemente do seu signo.

Porém, quem se identifica com o medo de assumir um compromisso amoroso, ou está se relacionando com uma pessoa que tem tal medo, deve buscar formas de lidar com isso.

A comunicação franca a respeito de expectativas e sentimentos, por exemplo, é um ótimo começo.

Então, mais uma vez: embora a astrologia seja fascinante, ninguém deve se deixar limitar por conta das características que estão atreladas ao signo.

Logo, mesmo que um determinado signo diga que uma pessoa tem tendência a evitar compromissos, cabe unicamente a esta pessoa determinar o que quer viver em sua vida, e se esforçar para que dê certo.

