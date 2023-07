Milhões de brasileiros sofrem com os dentes amarelos. São vários os motivos que acarretam isso e nem todos têm condições de pagar por um clareamento dentário. Entretanto, existem vários métodos até mesmo naturais que podem auxiliar as pessoas nessa jornada de clareamento dentário. Não é necessário gastar horrores: basta seguir algumas dicas e voilá, o resultado virá! Confira como funciona o processo e as melhores dicas de como clarear os dentes.

Quer ter dentes brancos Estas são as principais dicas | Foto de Lesly Juarez na Unsplash

Como ter os dentes mais claros?

Todo processo realizado por mais natural que seja, é importante que seja submetido a uma análise profissional. Portanto, ir até um dentista de confiança é de suma importância para conseguir um tratamento de qualidade e seguro para a saúde dental.

O dente possui algumas tonalidades de cor, o ideal é a cor branca. Haja vista que a cor é dada mediante a camada denominada de dentina. O branco natural do dente é algo mais acinzado claro. Logo, apenas as pessoas que passam por tratamentos profundos conseguem uma cor tão branca como as vistas no uso das lentes.

Portanto, o padrão dentário deve ser visto de maneira individual e não conjunta. Para ter os dentes mais claros é necessário que seja realizada uma limpeza diária. Usando os produtos necessário e com constância a fim de ter melhores resultados.

Não é recomendado abusar das fórmulas a fim de não estragar o esmalte dos dentes e até mesmo desgastar a estrutura formando cáries. Portanto, é importante seguir as dicas com cuidado e bastante atenção.

Leia mais: Você está tendo um infarto? Estes são os 4 sintomas comuns

Estas dicas podem deixar os dentes até 5x mais brancos

Por mais que os produtos abaixo sejam comprados, são baratos e de uma certa maneira natural. Garantindo menos gastos e menos riscos à saúde.

Bicabornato de sódio: Este produto é usado para auxiliar no clareamento dentário. Haja vista que ele é capaz de remover manchas menos profundas nos dentes e atua como um agente antibacteriano. Pode ser aplicado com uma leve mistura com água durante a escovação.

Maçãs e morangos: Em razão do ácido málico presente na composição dessas frutas, as pessoas que consomem ambas possuem uma boca mais limpa, com menos bactérias e com dentes mais claros. Haja vista que tal como o bicabornato de sódio, eles amenizam manchas nos dentes.

Cremes dentais com flúor e carvão: As pastas que possuem essas duas substâncias auxiliam na remoção de manchas e limpeza bucal. Portanto, adquirir marcas que possuam esses requisitos é importante para um melhor cuidado bucal. Marcas como a Sorriso possuem pastas com esses atributos custando menos de R$ 7.

Portanto, essas dicas são válidas para todos os pacientes que precisam ter uma boca mais limpa e não querem gastar muito nessa missão. Todo cuidado é pouco e cada procedimento deve ser feito com bastante atenção e cautela.

Leia mais: Pesquisa revela atitude que protege o cérebro de pessoas aposentadas