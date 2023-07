Os sinais de trânsito possuem uma grande importância para o bem-estar da sociedade. Através deles é que os veículos param, andam, etc. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê multa pelo descumprimento das leis de trânsito — dentre elas uma das mais graves: furar o sinal vermelho. Há exceções que podem anular multas por isso. Bem como em razão de urgências ou horário de tráfego. Ademais, as multas costumam ser muito salgadas. Veja abaixo o valor atualizado desta multa e como evitar ser multado no trânsito — principalmente por furar o sinal vermelho.

Furou o sinal vermelho O valor da multa assusta | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Este é o valor da multa por ultrapassar o sinal vermelho

Atravessar o sinal vermelho é uma das multas mais graves que existem. Haja vista que pode causar acidentes muito graves. Principalmente em cruzamentos ou vias de rápido acesso. Os valores das multas do descumprimento desta lei são regidos pelo Artigo 208 do CTB. O valor pode variar de acordo com a situação da infração.

Neste ano de 2023 atravessar o sinal vermelho resulta não somente em uma multa monetária, como em 7 pontos na carteira. Dependendo da situação, o condutor pode ser convocado judicialmente — aumentando as consequências da infração, podendo acarretar em algo muito mais sério.

Para fins de esclarecimento: o valor monetário de multa para quem fura o sinal vermelho é de R$ 293,47. Podendo aumentar em alguns casos, dependendo da situação. Bem como horário, local, etc. Caso a manobra represente riscos para terceiros, o valor pode aumentar.

Portanto: em resumo os valores das multas aumentam de acordo com a gravidade. Por padrão o valor é de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira. Caso haja um motivo pela qual o condutor ultrapassou, é possível recorrer a multa juntamente ao órgão de trânsito responsável.

Leia mais: Golpe do falso agiota faz vítimas pelo Instagram: “estava desesperado”

Dicas para evitar ser multado no trânsito

Algumas vezes os condutores acabam errando o básico e furam o sinal vermelho. Em outros casos acabam sendo realmente irresponsáveis. Entretanto, existem algumas dicas práticas que podem evitar ser multado no trânsito em razão do sinal vermelho. O que pode auxiliar milhões e milhões de condutores.

Esteja atento aos sinais: é importante estar sempre atento aos sinais de trânsito. Nem todos os lugares possuem placas indicando que há semáforos por perto. Entretanto, geralmente eles ficam nas laterais ou centro das ruas e são perceptíveis a olho nu. Logo, não há motivos para não vê-los.

Esteja atento as cores: outro ponto importante é conhecer as leis de trânsito e cores do semáforo. Sabendo que no verde pode passar. No amarelo deve reduzir a velocidade para parar. E no vermelho não pode passar em hipótese alguma.

Ética no trânsito: não são todos os semáforos que possuem câmera inclusa. Logo, nos que não tiverem é importante que o condutor tenha uma ética no trânsito e não ultrapasse meramente porque ninguém saberá.

Portanto, essas são dicas práticas que devem ser praticadas a fim de evitar acidentes no trânsito e multas salgadas para o condutor. Atenção no trânsito salva vidas.

Leia mais: Idoso estaciona carro em posto e sai com R$ 3 MILHÕES nas mãos