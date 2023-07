Alô, aposentado! Fique de olho no seu CPF: entenda por que

Não é de hoje que os brasileiros não possuem o costume de se atentar ao Cadastro de Pessoa Física (CPF). Através dele os órgãos de crédito e qualquer outro órgão que consultar o número do CPF, possuem acesso a informações pessoais do titular — dentre eles nome, idade, data de nascimento. Os golpes nos aposentados estão cada vez mais frequentes, e dessa vez o alvo são os CPFs desses beneficiários do INSS. Entenda com funciona o golpe e como se precaver.

Como funciona este golpe?

Trata-se de uma tecnologia que alguns criminosos estão fazendo para conseguir contratar empréstimos consignados no CPF do beneficiário do INSS. Entretanto, tudo gira em torno do número de CPF do titular do benefício.

A legislação brasileira estipula a idade máxima de 80 anos para conseguir contratar empréstimos pessoais. Os criminosos usam de brechas na lei e nos sistemas e acabam alterando a data de nascimento do titular do benefício.

Desse modo, caso ele possua 81 anos, os criminosos reduzem alguns anos da sua idade a fim de conseguirem contratar empréstimos fraudulentos. E a pior parte: as vítimas nunca sequer veem a cor do dinheiro. Apenas a carta na maioria das vezes avisando sobre a contratação do empréstimo.

Logo após a alteração dos dados no sistema da Receita Federal, os criminosos realizam as fraudes e posteriormente os saques. Os criminosos que realizam essa prática podem ser acusados de estelionato e falsidade ideológica.

Ao serem pegos podem receber penas de até 10 anos ou mais — juntamente com multa. Portanto, é ideal se precaver de algumas maneiras a fim de evitar este golpe.

Como evitar cair neste golpe?

Trata-se de um golpe sucinto e detalhado. Cujo os criminosos se aproveitam de algumas falhas para conseguir alterar os dados de cadastro do titular do benefício.

É importante que o beneficiário possua contatos de confiança, como familares ou líderes. A fim de conseguir uma ajuda ou conselho nesses casos fraudulentos.

O Banco Central libera uma ferramenta que pode ser acessada através do site oficial do Banco Central usando o login do Governo que permite que os titulares dos benefícios visualizem as movimentações em seu CPF.

Bem como nome completo, data de nascimento e aberturas de conta. Esses dados podem acabar resultando em uma análise mais profunda e possibilidade de verificar possíveis irregularidades que apontem a possíveis alterações de contas e que poderá se transformar posteriormente em golpes.

Portanto, estar atento a estes detalhes é bem importante. Caso seja verificado uma alteração ou irregularidade no nome ou data de nascimento, o beneficiário do INSS deve ir o mais rápido possível até uma agência do INSS a fim de consultar o porquê das alterações e a sua origem.

Caso seja verificado, é possível entrar com uma ação judicial até mesmo contra a instituição financeira que liberou o crédito. Ademais, todo cuidado é pouco.

