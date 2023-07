É assim que os criminosos invadem seu WhatsApp facilmente

O WhatsApp sendo “lar” de milhões de usuários é o lugar perfeito para os criminosos tentarem aplicar golpes das mais distintas maneiras. Os mais comuns é a invasão do próprio WhatsApp a fim de conseguir invadir contas bancárias e roubar os saldos ali presentes. Entretanto, em contraste ao que muitos imaginam: trata-se de algo mecânico e não automático. Portanto, são falhas dadas pelos próprios usuários que acarretam nessas invasões. Logo, entendendo como funciona o golpe e seguindo algumas dicas práticas — é possível não cair neste golpe.

Como funciona este golpe?

Há uma década atrás era comum que os golpistas ligassem para pessoas do bem e anunciasse que elas haviam ganhado uma certa quantia. E que para liberar era necessário depositar um certo valor. Muitos se entitulavam ser de emissoras famosas como o SBT. Hoje em dia o mesmo golpe é aplicado — só que atualizado.

Através do WhatsApp os golpistas anunciam que os usuários ganharam alguns prêmios em dinheiro. Exigem informações pessoais e posteriormente que eles realizem o download de algum aplicativo até então inofensivo.

Entretanto, este aplicativo instalado é a porta de entrada para que eles tenham acesso ao sistema operacional e consigam roubar dados bancários, fotos e muito mais. Portanto: para se resguardar até mesmo acerca da privacidade, é ideal ter atenção.

Logo que os usuários dão os dados pessoais como nome completo, data de nascimento, etc. Os golpistas entram nos dispositivos às vezes até mesmo com a tela desligada e realizam as ações criminosas.

É um crime quase que imperceptível — até o momento que é lançado no extrato a transferência. Entretanto, isso não acontece através de uma mágica — ocorre todo um processo que é possível escapar de maneira muito simples.

Como evitar cair neste tipo de golpe?

Todo cuidado é pouco — por mais que os usuários pensem que são espertos o bastante para não caírem neste golpe, é importante sempre ter o cuidado e atenção redobrada. Portanto, os golpistas podem usar de gatilhos mentais para que os usuários acreditem no prêmio. Bem com mídias (áudios e imagens).

Feito isso, eles irão obrigar ao máximo o usuário a clicar em links estranhos. Portanto, jamais clique em algum link estranho e muito menos realize o download de qualquer arquivo. Por mais que o link seja aberto em uma guia anônima, se ele tiver sido enviado com o atributo de download ativo, somente em clicar no link o download já começa a ser feito.

Caso isso ocorra: clique em cancelar o mais rápido possível ou então apague-o. Não acredite em prêmios repentinos e principalmente de programas ou semelhantes cujo nunca sequer tentou participar e ganhar alguma coisa. Haja vista que na maioria das vezes é golpe.

Por fim: sempre comente com alguém sobre isso. No momento do golpe a cabeça do usuário está atônita e aflita, querendo bastante a recompensa mas com medo de ser golpe. Logo, há 50% de chances de dar certo ou errado. Haja vista que o usuário passará a usar a emoção e não a razão. A ótica de terceiros por fora pode ser crucial para evitar um prejuízo de milhares.

