É sempre bom estar com o celular atualizado. Todos os anos milhares de dispositivos saem de linha e dão lugar a novos. Nem todos os brasileiros têm condições de comprar um novo celular a cada ano, entretanto, é possível atualizar o dispositivo com modelos básicos que chegam a custar menos de R$ 800. Tratam-se de dispositivos básicos com alguns pontos fortes: bem como memória RAM, suporte, bateria, etc. Veja o que deve ser visto durante uma troca de dispositivo e quais são estes modelos em questão.

Menos de R$ 799 melhor celular básico para comprar em 2023 | Foto de Daniel Romero na Unsplash

O que deve ser analisado antes de uma troca de dispositivo?

O usuário precisa se atentar aos pontos fortes de cada dispositivo. Cada dono de celular possui suas principais necessidades e elas devem ser atendidas. Há quem precise de muito armazenamento para guardar mídias e músicas. Há quem precise de mais memória RAM para rodar alguns aplicativos mais pesados e jogos. Há quem precise apenas de maior autonomia na bateria. Conhecer estes pontos e mapeá-los é importante para realizar uma boa escolha.

Portanto, estes dispositivos com valores abaixo de R$ 800 são úteis e essenciais: a grande maioria com excelentes condições de software e hardware — sendo ideal para tarefas básicas. Como navegar na internet, comunicação, etc.

Logo, não é esperado dispositivos ultra potentes com possibilidade de rodar jogos e mais jogos. Entretanto, desempenham muito bem a sua função. É válido lembrar que estes preços são de dispositivos novos, ou seja, lacrados. Se for o caso, o usuário pode procurar no Marketplace local variedades de dispositivos usados.

Haja vista que por menos potente que seja, é sempre recomendado dispositivos novos. Sua vida útil é muito mais duradoura e evita possíveis problemas.

Estes modelos custam menos de R$ 800

Há vários modelos cujo o valor é inferior aos R$ 800. Geralmente aqueles atualizados mas que não estão tão em alta assim. Entretanto, desses vários — existem os mais buscados. Sendo eles 4. Veja abaixo os modelos, valor e pontos positivos.

Realme C11

Trata-se de um dispositivo celular mediano que roda o Android. É um dispositivo que não possui uma potência como os mais atuais, entretanto, não fica tão para trás. Possui uma tela sensível ao toque de 6.52 polegadas. Sensor de apenas 8Mpx de cÂmera e um processador 8 Core de 1.4Ghz. Este celular está na faixa dos R$ 580.

Nokia C20

É um dispositivo nostálgico para muitos. O Nokia C20 está na faixa dos R$ 550 e é um celular bem mediano. Com câmera frontal e traseira de apenas 5 Mpx. Tela sensível ao toque de 6,5 polegadas e configurações básicas de desempenho.

Samsung Galaxy A03 Core

É um dos modelos um pouco mais caros. É possível encontrar este modelo por R$ 532-600. Possui uma boa tela sensível ao toque de 6,5 polegadas e o mesmo processamento do Realme C11. Suas configurações são semelhantes ao mesmo e possui memória de 32GB expansível.

Motorola Moto E22

Trata-se de um dispositivo mediano e com possibilidade de expansão de armazenamento interno de até 128 GB. Possui conjunto dual de câmeras e tela sensível ao toque de 6,5 polegadas. É um aparelho minimalista e é possível ser encontrado na faixa de R$ 800-809,10.

Todos os dispositivos acima são medianos e alguns possuem alguns pontos mais fortes que os outros. Os três primeiros não possuem uma boa resolução nas fotos, entretanto, o último sim. É necessário analisar a ficha técnica de maneira individual e mais profunda a fim de fazer a escolha certa.

