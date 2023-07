É assim que um ladrão escreve a letra “F”, segundo a grafologia

A análise da grafologia oferece uma fascinante capacidade de obter informações detalhadas sobre alguém, mesmo antes de realmente conhecê-los pessoalmente. Embora possa parecer algo complexo e difícil de explicar, o conceito é bastante simples: a forma como uma pessoa escreve à mão, a maneira como traça as letras e as registra no papel, revela aspectos importantes de sua personalidade em questão de segundos.

Como funciona?

Essa abordagem é uma disciplina que une a caligrafia com a psicologia, proporcionando às pessoas uma maneira de entender melhor aqueles com quem estão prestes a estabelecer uma relação, uma comunicação ou, no mínimo, uma interação breve. No entanto, é importante reconhecer que essa habilidade tem suas vantagens e desvantagens. Por um lado, permite que conheçamos as principais características de personalidade das pessoas ao nosso redor, mas, por outro lado, também as expõe à nossa própria análise.

Nesse contexto, é crucial adotar uma abordagem estratégica, pois ambas as partes estarão cientes de que estão sendo avaliadas. Será uma espécie de jogo em que cada um tentará decifrar o outro, observando e analisando com atenção os sinais deixados nas letras e nos traços da escrita. Será uma questão de descobrir quem é mais observador e perspicaz, criando uma dinâmica interessante nas interações humanas.

A analogia da grafologia sobre a letra “F”

É importante abordar a grafologia com cautela, deixando claro que não é uma ciência absoluta e precisa. No entanto, essa abordagem pode fornecer indícios antecipados sobre certas características comportamentais, virtudes e defeitos de outras pessoas, desde que evitemos cair em preconceitos.

A análise da grafologia se concentra na inclinação das palavras escritas à mão em um papel, na força da linha, na abertura das letras, no tamanho e nas curvas e linhas retas presentes na escrita. Esses elementos sempre carregam informações que tentam nos comunicar algo sobre o autor.

Por exemplo, vejamos a letra “F” em sua versão maiúscula e manuscrita, composta por três linhas simples: uma vertical e duas horizontais, uma surgindo da extremidade superior da linha vertical e outra de um pouco acima do meio dela. No entanto, a forma como essas três linhas são desenhadas pode revelar traços de personalidade.

Se as duas linhas horizontais começam mais atrás do que a linha vertical, quase como se estivessem arranhando ou cruzando a segunda linha, isso pode indicar uma pessoa que tenta bloquear ou obstruir o que já existe. Essa pessoa pode buscar chamar a atenção de forma ostensiva, como ao cruzar a linha mais longa com dois golpes curtos, porém poderosos.

A grafologia nos alerta a ter cautela com indivíduos que, por meio de suas ações e contribuições, procuram assumir o protagonismo e se apropriar do que já foi criado. É importante esclarecer que esse tipo de “roubo” ou “apropriação” não necessariamente se refere a atos materiais, mas sim a pessoas que tentam se apropriar de ideias e criações alheias como se fossem suas. Essa análise pode ser valiosa para nos ajudar a entender melhor as pessoas ao nosso redor, mas sempre deve ser usada com cuidado e sem pré-julgamentos.

