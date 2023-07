Esta é a boneca Barbie que mais combina com o seu signo

A Barbie é a boneca mais versátil em profissões e personalidades que conhecemos. Não é à toa que o filme feito em live-action dela, que estreia na quinta-feira (20 de julho de 2023), brinca com o fato de ser tudo um pouco, enquanto o Ken é apenas… o namorado da Barbie, não é mesmo?

É possível ver que temos vários modelos da boneca disponíveis no mercado. A Barbie mais extrovertida para os sagitarianos, a delicada para os cancerianos, a exibida para os leoninos e a mística para os piscianos.

Quer saber qual das versões da boneca mais famosa, combina com seu signo? Veja mais sobre o que separamos para vocês.

Veja qual é a barbie de cada signo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Confira qual é a Barbie de cada signo.

Áries – Barbie Aniversariante.

Touro – Barbie Totally Hair.

Gemêos – Barbie Dia e Noite.

Cancêr – Barbie Malibu.

Leão – Barbie Superstar.

Virgem – Barbie Mulher de Negócios.

Libra – Barbie Encontro dos Sonhos.

Escorpião: Barbie Brincos Mágicos

Sagitário: Barbie Popstar

Capricórnio: Barbie Clássica

Aquário: Barbie Empresária

Peixes: Barbie Sereia

O que acontece no filme da Barbie?

A história mostra umas das bonecas (Margot Robbie) percebendo não se encaixar como as outras no mundo mágico das Barbies. Depois de ser expulsa, ela parte para uma aventura no “mundo real”.

