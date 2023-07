Inspiração Barbie: 15 ideias de look no melhor estilo Margot Robbie

Desde sua estreia em 1959, a icônica Barbie tem sido uma influência poderosa na indústria da moda. Ao longo das décadas, seu estilo distinto e personalidade com uma infinidade de profissões se tornaram um ícone fashion, cativando e inspirando toda uma geração de jovens. O novo filme, estrelado por Margot Robbie, está sendo lançado nos cinemas nesta quinta-feira (20/7). Para comemorar o lançamento, apresentamos um artigo sobre os looks usados pela atriz em premières do filme.

Foto: divulgação

Sobre as peças

A trajetória da boneca Barbie ao longo dos anos tem sido marcada por sua habilidade única de se adaptar e se reinventar de acordo com as tendências da moda e as mudanças sociais. Seja em sua versão clássica, com um estilo fashionista ou ao estrelar filmes diversos, a Barbie continua a cativar e a inspirar com seu carisma e estilo inconfundíveis.

Enquanto a Barbie evolui continuamente com o passar do tempo, sua mensagem de autenticidade e moda atemporal permanece profundamente na cultura popular, refletindo também os avanços sociais da sociedade — um aspecto que a diretora Greta Gerwig promete explorar no novo filme.

Durante as premières do filme, a influência da Barbie no mundo da moda foi mais uma vez celebrada com grande entusiasmo. A talentosa Margot Robbie, reconhecida por sua versatilidade e elegância, deslumbrou a todos com uma série de visuais deslumbrantes que capturaram perfeitamente o espírito icônico da boneca. Essas criações espetaculares foram resultado de uma colaboração brilhante com o estilista Andrew Mukamal. Foram 15 looks separados para Robbie usar durante a campanha promocional do filme.

A Barbie continua a ser uma figura emblemática que transcende gerações, conquistando o coração de crianças e adultos ao redor do mundo. Seu impacto no mundo da moda é indiscutível, inspirando muitos estilistas e influenciando o estilo de milhões de pessoas. O lançamento do novo filme promete trazer ainda mais inspiração e emoção àqueles que são apaixonados por moda e pelo universo mágico da Barbie.

Sobre o filme da Barbie

O filme da Barbie está estreando nessa quinta-feira, dia 20 de julho de 2023, e é estrelado por Margot Robbie como a personagem titular. O filme é dirigido por Greta Gerwig e também conta com Ryan Gosling, Simu Liu, America Ferrera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera e Will Ferrell.

O filme segue a história de Barbie, uma boneca que vive em uma cidade chamada Barbieland. Barbie é a boneca perfeita, e ela tem tudo o que poderia querer. No entanto, ela começa a se sentir infeliz e começa a questionar seu lugar no mundo. Barbie decide sair de Barbieland em uma jornada de autodescoberta.

Ao longo de sua jornada, Barbie conhece novas pessoas e aprende coisas novas sobre si mesma. Ela descobre que não precisa ser perfeita para ser feliz, e que ela pode ser o que quiser ser. Barbie finalmente encontra seu lugar no mundo e percebe que ela é capaz de tudo.

O filme da Barbie é uma história de autodescoberta e empoderamento. É uma história sobre a importância de ser você mesmo e de nunca desistir dos seus sonhos. O filme é uma celebração da feminilidade e da amizade.

