Consumidores estão em risco! Novo golpe da bomba fantasma nos postos.

Um novo golpe tem chamado a atenção dos consumidores espalhados pelas diversas redes sociais nos últimos dias, revelando uma prática fraudulenta nos postos de combustíveis: as chamadas “bombas fantasmas”.

Um vídeo compartilhado mostra um cliente confrontando uma atendente do posto de gasolina, localizado em Goiás.

A discussão é causada pelo abastecimento que supostamente estaria sendo feito por uma bomba fantasma.

Saiba mais sobre o golpe conhecido como ‘bomba fantasma’.

Trata-se de um truque utilizado por alguns postos de combustíveis para enganar os clientes. Eles são levados a acreditar que o combustível está sendo inserido no tanque do veículo, quando, na realidade, não há líquido algum saindo da bomba para abastecer o carro.

No vídeo que viralizou, fica evidente a atuação da chamada ‘bomba fantasma: enquanto o contador continua girando, o cliente pede à frentista que retire o bico do bocal do veículo. A funcionária reluta, mas acaba cedendo. Porém, ela tenta desligar o gatilho antes de remover completamente o bico.

Ela argumenta que o combustível derramará no carro do cliente, mas ele insiste para que ela mantenha o gatilho pressionado, pois o abastecimento não deve ser interrompido. Ao retirar o bico do bocal, o contador de litros e o valor a ser pago continuam a aumentar normalmente, mas nenhum combustível é efetivamente fornecido.

O que fazer ao encontrar uma bomba fantasma?

O Diante dessa descoberta alarmante, os consumidores devem estar atentos ao abastecer seus veículos. É fundamental verificar se o combustível está sendo de fato fornecido e acompanhar o contador da bomba durante todo o processo de abastecimento.

Casos suspeitos devem ser denunciados aos órgãos competentes, como o Procon, para que as devidas investigações sejam realizadas e a fraude seja combatida.

Esse golpe reforça a importância da fiscalização e do envolvimento dos consumidores na luta contra práticas fraudulentas nos postos de combustíveis.

A transparência e a confiança devem ser pilares fundamentais na relação entre estabelecimento e consumidores. É preciso estar atento e denunciar qualquer irregularidade para garantir um abastecimento honesto e seguro para todos.

O que fazer para evitar ser roubado em postos de gasolina?

Saiba qual combustível escolher. Saiba qual combustível escolher. Desça do carro na hora de abastecer. Desça do carro na hora de abastecer. Fique atento ao preço cobrado.

Como escolher o melhor posto de gasolina?

Escolher um bom posto de gasolina pode fazer toda a diferença para a saúde do seu veículo e para o seu bolso. Além disso, sempre tem o risco de ser enganado e ter que passar pelos transtornos ao colocar gasolina adulterada.

Para te ajudar nessa busca pelo posto de gasolina certo, separamos algumas dicas de como escolher um ótimo posto de gasolina para abastecer seu carro.

· Atenção aos preços baixos

· Lacres e selo do Inmetro

· Origem do combustível

· Escolha um posto de gasolina de rotina

Lembre-se que as consequências de abastecer com combustível batizado podem causar uma grande dor de cabeça.

