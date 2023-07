Seu perfil é privado no Instagram? Isso pode mudar em breve

As redes sociais se tornaram o principal passatempo e meio de interação para uma ampla rede de pessoas. Por meio delas, os usuários compartilham fotos, vídeos e pensamentos.

Atualmente, o aplicativo instagram, é uma das plataformas mais utilizadas do mundo, com bilhões de usuários ativos. No entanto, embora tenham revolucionado a internet e a comunicação, esses aplicativos não trazem apenas benefícios, mas expõem as pessoas a julgamentos e opiniões alheias.

Sabendo disso, cada vez mais têm surgido opções para ocultar perfis e publicações dos famosos stories.

O Instagram adicionou um novo recurso que tem a capacidade de transformar completamente a plataforma, podendo, inclusive, tornar obsoleta a função de privação de perfil.

Entretanto, isso ainda aumenta a privacidade dos usuários.

Seu perfil do instagram é privado? fique atento! Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Nova ferramenta do Instagram permite limitar o acesso às publicações.

A plataforma já disponibiliza um recurso muito utilizado de privação de stories, no qual as postagens são abertas apenas para um grupo seleto de pessoas, que são adicionadas à lista de melhores amigos e, amigos próximos de uma conta.

No entanto, as publicações comuns, que ficam no feed, não possuíam restrições.

Como podemos usar os “melhores amigos” no feed?

1° – Primeiramente, é necessário abrir o aplicativo na loja de aplicativos do seu celular e verificar se está atualizado. Caso ainda não esteja, atualize-o.

2° – Feito isso, basta abrir o Instagram e clicar no símbolo + na barra inferior, referente aos processos de publicação.

3° – Escolha a imagem ou vídeo e clique em “Avançar” no canto superior direito.

4° – Note que há uma janela de Público, clique nela e verá duas opções: Todos e Amigos Próximos.

5° – Selecione a opção desejada e pronto!

Como essa atualização afeta sua privacidade?

Embora possa haver uma privação de conteúdo para certas pessoas, todos os amigos próximos ainda podem interagir com sua publicação. E essa interação fica exposta para todos os membros da lista.

Portanto, é possível que os usuários vejam, parcialmente, quem está ou não em sua lista, de acordo com as interações.

Além disso, com a nova função disponível, torna-se desnecessária a privação de perfil para aqueles que não seguem uma determinada pessoa. Assim, é possível escolher os conteúdos acessados pelos seus seguidores.

O que é o instagram?

O instagram é uma rede social de compartilhamento de fotos e vídeos disponível para as plataformas Android e IOS, além de ser possível usar pela web no PC.

As principais atividades são: capturar ou carregar fotos (a partir da biblioteca de fotos do celular ou diretamente pela câmera), fazer edição das imagens e publicá-las no seu perfil. Além disso, também é possível postar fotos e vídeos temporários usando o Stories.

O Story conta com diversas ferramentas de edição de imagem que permitem a aplicação de filtros e adicionar figurinhas, música, texto e links nos posts que duram 24 horas.

Leia Mais: HACK revelado: aprenda a desativar sua conta no Threads sem afetar o Instagram