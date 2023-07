HBO Max tem 5 novas séries ESTOURADAS na plataforma

Em busca de conteúdos novos e empolgantes para assistir? Na HBO Max, você encontrará uma variedade de séries, filmes e documentários lançados semanalmente, garantindo sempre algo novo para aproveitar. E é interessante ressaltar que algumas produções específicas têm chamado a atenção dos assinantes brasileiros, conquistando posições privilegiadas no ranking de mais assistidas do streaming.

Entre as séries recentemente lançadas, diversas delas têm se destacado por sua popularidade. Com opções que abrangem desde títulos nacionais até produções documentais envolventes, há algo para todos os gostos e interesses.

Séries mais vistas da plataforma

Recentemente, algumas séries lançadas têm se destacado no ranking das mais assistidas no streaming. Com opções nacionais e produções documentais, vale a pena conferir essas tramas envolventes.

Operação Fronteira (2022 – atualmente)

A série acompanha a rotina das autoridades que trabalham diariamente para impedir o tráfico, o contrabando e a imigração ilegal nas fronteiras do Brasil. A primeira temporada foi lançada em 2022, e a segunda temporada foi lançada em 24 de junho de 2023.

A série mostra o trabalho árduo e perigoso das autoridades que atuam nas fronteiras do Brasil. Elas enfrentam traficantes de drogas, armas e pessoas, contrabandistas e imigrantes ilegais. A série também mostra o impacto do trabalho dessas autoridades na vida das pessoas que vivem nas fronteiras do Brasil.

Operação Fronteira é uma série importante que mostra a realidade das fronteiras do Brasil. A série é um alerta para os perigos do tráfico, do contrabando e da imigração ilegal, e mostra o trabalho árduo e perigoso das autoridades que atuam para impedir esses crimes.

And Just Like That… Um Novo Capítulo de Sex And The City (2021 – atualmente)

A segunda temporada de And Just Like That! chegou ao streaming em 22 de junho de 2023. A série é um spin-off de Sex and the City e acompanha a vida de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York-Goldenblatt, agora com 50 anos.

A segunda temporada mostra as mulheres navegando na complicada realidade da amizade, da família e da vida em Nova York aos 50 anos. Elas enfrentam desafios como a menopausa, a morte de entes queridos e a solidão. No entanto, elas também encontram novas alegrias, como a maternidade, o amor e o sucesso profissional.

And Just Like That! é uma série que aborda temas importantes como a amizade, a família e a idade. A série é bem-humorada e emocionante, e é uma ótima opção para quem gosta de Sex and the City.

Use Sua Voz (2023)

Uma nova série nacional está chegando! Intitulada Núcleo Musical, a série gira em torno de um apagão que interrompe as audições para o musical da escola. Os professores e alunos do Núcleo Musical precisam trabalhar juntos para descobrir quem foi o responsável pelo apagão e se ele foi um acidente ou uma sabotagem.

A série é cheia de suspense, mistério e música. Ela vai prender a atenção do público do início ao fim.

The Last of Us (2023 – atualmente)

The Last of Us, a série da HBO Max baseada no jogo homônimo, continua em alta entre os assinantes. A primeira temporada foi lançada em junho de 2023 e a segunda temporada já foi confirmada.

A série se passa em um mundo pós-apocalíptico onde a humanidade foi quase dizimada por uma infecção de fungos Cordyceps. Joel Miller (Pedro Pascal) é um contrabandista que é contratado para levar Ellie Williams (Bella Ramsey), uma adolescente que é imune à infecção, para fora de uma zona de quarentena.

A jornada de Joel e Ellie é perigosa e brutal. Eles precisam enfrentar humanos infectados, bandidos e até mesmo o governo. No entanto, eles também encontram esperança e amizade ao longo do caminho.

The Last of Us é uma série emocionante e emocionante que explora temas como sobrevivência, esperança e o poder do amor. A série é um sucesso entre os assinantes da HBO Max e a segunda temporada já está confirmada.

Círculo Fechado

A série, lançada em 13 de julho, acompanha as consequências de um sequestro fracassado que expõe segredos antigos escondidos nos dias atuais de Nova York. A produção ganhará novos episódios toda quinta-feira até dia 27 de julho.

O Círculo Fechado é uma série de suspense que explora temas como segredos, família e identidade. A série é bem-feita e bem-atuada, e é uma ótima opção para quem gosta de suspense.

