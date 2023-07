Pagamento SURPRESA do Bolsa Família programado para este sábado (22); quem recebe?

O banco da Caixa Econômica Federal é o responsável por fazer os repasses do maior programa social do Brasil que é o Bolsa Família, e uma das regras desse banco é que os benefícios são pagos na segunda-feira, e devido a isso os beneficiários recebem a transferência no começo da semana para fazer a movimentação do dinheiro adiantado no sábado anterior a sua data de pagamento.

Neste sábado (22), os segurados com o número final do NIS (Número de Identificação Social) igual a 5 já poderão ter acesso aos repasses, mas eles recebem oficialmente na segunda-feira (24), mas como tem a regra de antecipação, a movimentação desse dinheiro já pode acontecer antes.

confira quem já pode mvimentar o dinheiro do pagamento do sábado. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Acesso antecipado do pagamento do Bolsa Família

Vale destacar que para o beneficiário ter acesso antecipado ao pagamento do programa, o segurado vai precisar utilizar o aplicativo do Caixa Tem, que está disponível para download para Android e iOS. O aplicativo também permite fazer transferência via PIX, pagamentos em boleto, recarga de celular, entre outros.

Lembrando que apesar das regras os beneficiários poderão realizar o saque oficial na segunda-feira se não ter utilizado todo o dinheiro do benefício no final de semana. Para fazer o saque pode ir até uma agência da Caixa Econômica Federal com o cartão do benefício, também tem como realizar o saque em lotéricas ou caixas eletrônicos.

Calendário do programa Bolsa Família mês de julho

O repasse começou a acontecer no dia 18 (terça-feira) e vai até o dia 31 de julho. Lembrando que o repasse segue o calendário oficial conforme o último número do NIS do responsável familiar e que precisa ser depositado na conta digital do aplicativo Caixa Tem. E nesta sexta-feira (21) quem recebe são os beneficiários com o NIS final 4.

Confira o calendário abaixo:

NIS de final 1: dia 18 de julho

NIS de final 2: dia 19 de julho

NIS de final 3: dia 20 de julho

NIS de final 4: dia 21 de julho

NIS de final 5: dia 24 de julho

NIS de final 6: dia 25 de julho

NIS de final 7: dia 26 de julho

NIS de final 8: dia 27 de julho

NIS de final 9: dia 28 de julho

NIS de final 0: dia 31 de julho

Vale ressaltar que os segurados com o NIS final 0 também vai ter o pagamento antecipado, conforme as regras do banco da Caixa Federal, ou seja, esses beneficiários recebem oficialmente no dia 31 e poderão movimentar esse pagamento já no dia 29 de julho pelo app Caixa Tem.

Qual o valor que pode receber do Bolsa Família?

O MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social) definiu que nenhuma família deve receber o valor a menos que R$ 600, exceto quem está recendo o desconto no valor de R$ 160 do empréstimo consignado na época do Auxílio Brasil.

