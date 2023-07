Grande novidade ANIMA os assinantes do Prime Video

O Prime Video, serviço de streaming da Amazon, adicionou o Telecine às suas opções de canais. Agora, os assinantes do Prime Video podem adquirir o Telecine dentro da própria plataforma, com um preço adicional de R$ 29,90. O Telecine é um serviço de streaming que oferece uma variedade de filmes e séries, incluindo muitas produções brasileiras e internacionais. O serviço também oferece algumas programações ao vivo, como as sessões de cinema do Telecine.

Foto: divulgação

A adição do Telecine ao Prime Video é uma boa notícia para os assinantes do serviço. O Telecine é um dos serviços de streaming mais populares do Brasil, e sua adição ao Prime Video oferece aos assinantes uma variedade ainda maior de conteúdo para escolher.

Além do Telecine, o Prime Video também oferece uma variedade de outros canais, incluindo HBO Max, Premiere, Paramount+ e mais. Os assinantes do Prime Video podem assinar os canais que quiserem, com um preço adicional.

O Prime Video é um serviço de streaming que oferece uma variedade de conteúdo para todos os gostos. Com a adição do Telecine, o serviço se torna ainda mais completo e oferece aos assinantes uma variedade ainda maior de conteúdo para escolher.

Telecine no Prime Video

A assinatura do Telecine através da plataforma do Prime Video dá acesso a todo o catálogo on-demand do serviço, mas não inclui o sinal ao vivo dos canais.

Após a assinatura, o valor de R$ 29,90 é adiciona à cobrança da Amazon.

O plano atual do Telecine dá acesso a mais de 2 mil filmes, em três telas simultâneas e em cinco dispositivos diferentes.

É possível testar o serviço por sete dias de forma gratuita antes de começar a pagar.

Aqui estão os passos para assinar o Telecine através do Prime Video:

Acesse o site do Prime Video. Faça login na sua conta. Clique na opção “Canais”. Clique em “Adicionar canal”. Selecione o Telecine. Clique em “Assinar”. Você será cobrado R$ 29,90 por mês pelo Telecine. Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento.

Essa parceria entre o Prime Video e o Telecine oferece aos assinantes da Amazon uma oportunidade única de expandir suas opções de entretenimento, acessando uma biblioteca rica em filmes de diversos gêneros e épocas. Com a conveniência de uma assinatura unificada e a facilidade de gerenciamento através da plataforma do Prime Video, os usuários podem desfrutar de uma experiência completa de streaming, com acesso a uma variedade de conteúdos sob demanda do Telecine, tudo isso de forma prática e acessível.

Sobre o Prime Video Channels

O Prime Video Channels é um recurso do Amazon Prime que permite que os usuários escolham canais para adicionar à sua assinatura de streaming, sem precisar assinar um contrato de TV a cabo de longo prazo. Os usuários podem pagar uma taxa adicional para acessar os canais que desejam e não precisam estar vinculados a uma operadora de TV a cabo.

O Prime Video Channels oferece uma variedade de canais, incluindo HBO Max, Premiere, Paramount+, Looke, MUBI, Discovery+, Reserva Imovision e Lionsgate+. Alguns canais também oferecem programação ao vivo.

Os usuários também podem acessar canais gratuitos, como CNN Brasil e Bloomberg Television.

Em todos os casos, independente do canal adicional que você assina, é possível cancelar a assinatura a qualquer momento.

