Sem sombra de dúvidas quando o assunto é o espaço é um tema bastante comentado. Por mais que seja um mistério para muitos, é algo que chama bastante a atenção das pessoas. A chuva de meteoros Perseidas já está acontecendo e irá se estender até o dia 1° de setembro. O seu ápice irá acontecer entre a madrugada do dia 12 para 13 de agosto. Trata-se de um dos eventos celestes mais bonitos do ano! Entenda o seu período e como assistir este espetáculo da melhor maneira possível.

Como observar a chuva de meteoros Perseidas Confira até quando será possível | Foto de Austin Schmid na Unsplash

Chuva de meteoros Perseidas

Os meteoros nos permitem ver acontecimentos muito mais “reais” no espaço do que qualquer outra coisa. No espaço a medida de distância é dada em anos-luz. Logo, dependendo da distância do objeto para o observador, essa luz pode demorar milhões de anos para chegar. Logo, ao observar no céu uma estrela que está há 50 anos-luz da terra, significa que estamos enxergando uma imagem de 50 anos atrás.

Logo: através dos meteoros é possível visualizar detritos cósmicos que são deixados por cometas — tudo em tempo real. Essa chuva de meteoros possui origem no cometa Swift-Tuttle. Este cometa circunda o Sol a cada 133 anos. Seu núcleo gigante possui mais de 25 quilômetros de diâmetro.

Desse modo, a Terra passa por essa espécie de chuva de detritos. Que acontece de maneira mais precisa em agosto. Proporcionando realmente um grande espetáculo celeste com detritos do cometa. Este cometa possui índices muito grandes de taxas de detritos visíveis.

Portanto, é possível visualizar de maneira muito nítida os meteoros produzidos por ele. A taxa média é de 50-75 detritos/meteoros a cada hora. Há momentos que esse número pode subir para 100 por hora. Tudo depende do campo de observação do evento do observador e da cor do céu naquele momento.

Além disso, estes meteoros possuem uma condição muito interessante: sua capacidade de deixar grandes rastros no céu. Além de ser possível visualizar vez e outra até mesmo algumas bolas de fogo, tratando-se de meteoritos muito brilhantes.

Como assistir e dicas para visualizar melhor

É possível assistir de praticamente qualquer lugar do Brasil. É recomendado optar por regiões mais altas e que seja possível visualizar o céu muito mais limpo. Por mais que em agosto ocorra o seu pico: a partir do dia 14 de julho será possível visualizar rastros dos detritos, por mais que sejam em menores taxas de visibilidade.

É recomendado buscar assistir durante a fase crescente fina da lua, onde há apenas 10% de visibilidade. É válido lembrar que é recomendado tentar visualizar todos os dias e não somente no momento de pico — haja vista que é possível que neste período em questão, as condições climáticas não estejam tão boas.

A melhor hora para assistir este fenômeno é durante a noite — a partir das 00h até o nascer do sol. Para conseguir ter imagens mais claras é recomendado que o observador procure áreas seguras para observação do evento.

Na qual o céu se encontra um pouco mais claro, garantindo uma boa observação. Além disso, é importante buscar acostumar os olhos a pouca luminosidade. Evitando o uso do celular ou outros dispositivos que emitam luz por 20-30 minutos. A fim de que os olhos tenham mais sensibilidade para visualizarem os fenômenos.

Portanto, essa é uma das oportunidades únicas dos fãs de astronomia visualizarem rastros deste cometa. Haja vista que ele só circunda o sol a cada 133 anos. Desse modo, eis a importância desse momento tão rico e gratificando.

