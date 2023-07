Barbie “real” aparece em sorveteria no interior de SP; proprietária cria milkshake especial 100% rosa

O novo filme da boneca mais popular e amada do mundo tem inspirado pessoas pelo Brasil. Aliás, o tema Barbie se tornou um sucesso para empreendedores que querem alavancar as vendas e proporcionar uma experiência diferenciada ao público.

É o caso de uma sorveteria localizada na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. Além de criar um milkshake especial para homenagear a Barbie, a boneca ganhou vida e compareceu “pessoalmente” no estabelecimento. A ação viralizou nas redes sociais recentemente.

Sorveteria do interior de SP leva boneca Barbie “real” para tomar milkshake e viraliza nas redes sociais – Foto: divulgação.

Proprietária, fã da Barbie, inova em sorveteria do interior

Paula dos Santos, de 32 anos, é sócia-proprietária da sorveteria Nativus e contou que a inspiração para criar o novo produto nasceu do seu apreço pela boneca e da popularidade que o tema alcançou recentemente.

“Eu sou fã da Barbie e estava acompanhando as notícias sobre o filme, vendo essa ansiedade pelo lançamento crescer todo dia. Já tínhamos feito milkshakes temáticos na Nativus antes, principalmente ano passado, que fizemos da Copa do Mundo e foi muito bacana. Então resolvemos criar um milkshake novo”, explicou.

Cobertura de cereja e completamente rosa

Como era de se esperar, o milkshake é completamente rosa, mesclado em vários tons diferentes. O sabor mistura cereja, morango, chiclete, bombom, confete, leite em pó e os clássicos canudinhos de biju.

“Nossa intenção foi criar uma combinação diferente de outras opções que já temos no cardápio. Tinha que ser tudo rosa, claro, mas também queríamos que fosse muito gostoso. Como temos três sabores de sorvete que são cor de rosa, deixamos o cliente escolher. E para deixar a experiência mais legal, personalizamos o copo com um adesivo exclusivo da Barbie e uma plaquinha temática”, contou Paula.

Com referência na divulgação do filme, ela acrescentou a plaquinha “Essa Barbie ama o milk da Nativus”. Os detalhes fizeram a diferença e, sempre que o cliente vê o milkshake pronto, ele fica feliz com a apresentação.

Barbie “real” marcou presença na sorveteria

Além de criar um milkshake personalizado em grande estilo Barbie, a boneca “real” foi até a sorveteria. Sim, uma pessoa completamente caracterizada esteve presente em um evento exclusivo.

A “Festa da Barbie”, como foi chamada a ação, repercutiu e conquistou milhares de curtidas no perfil do Instagram do estabelecimento.

“Colocamos um painel temático para os clientes fazerem as fotos e tivemos a presença VIP da “Barbie Humana” para as pessoas tirarem fotos. Estávamos otimistas com a presença do público, pois já estávamos vendendo o milk há uma semana e todos tinham gostado bastante. Mas com certeza superou nossas expectativas.

A Barbie chegou em um carro rosa, o pessoal amou. Não só as crianças, que ficaram encantadas, mas as mulheres também adoraram esse momento de nostalgia, já que também foram crianças que brincaram com a boneca um dia. Foi um dia bem divertido, nossos clientes amaram e muitas pessoas vieram conhecer a Nativus pela primeira vez graças ao lançamento especial. Com certeza vamos fazer mais vezes, já temos até algumas ideias”, finalizou.