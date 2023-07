Anúncio da Netflix deixa assinantes deste plano em CHOQUE

A Netflix, uma das principais plataformas de streaming do mundo, está removendo sua opção mais barata, o plano básico, de suas ofertas nos EUA e Reino Unido. A mudança tem despertado preocupações entre os assinantes do serviço, que agora temem o impacto no Brasil. Segundo informações, a Netflix retirou o plano mais barato com o objetivo de incentivar os assinantes a optarem pelo plano com propagandas.

A estratégia de marketing visa aumentar o número de assinantes do plano com anúncios, que a empresa lançou mundialmente em novembro passado. A ação já tinha acontecido no Canadá em setembro e agora chega aos Estados Unidos e Reino Unido.

Porque isso está acontecendo?

A Netflix afirmou que a remoção do plano básico é necessária para manter os preços dos outros planos baixos. No entanto, os assinantes estão preocupados que a empresa esteja tentando forçá-los a assistir a propagandas se quiserem continuar usando o serviço.

Até o momento, a Netflix não confirmou se vai remover o plano básico de outros países, incluindo o Brasil. No entanto, a mudança nos EUA e no Reino Unido é um sinal de que a empresa está disposta a tomar medidas para aumentar seus lucros.

Os assinantes da Netflix no Brasil devem ficar atentos às próximas atualizações da empresa. Se a Netflix remover o plano básico do Brasil, os assinantes terão que escolher entre pagar mais por um plano sem propagandas ou assistir a propagandas em um plano mais barato.

A Netflix informou que os atuais assinantes do plano básico continuarão sem propagandas até que decidam mudar seu plano ou cancelar a conta. A empresa afirmou que o plano com anúncios, cujo preço inicial é de US$ 6,99/mês nos EUA e £ 4,99/mês no Reino Unido, oferece um valor agregado aos clientes devido à ampla qualidade do catálogo.

O porta-voz da Netflix destacou que o plano com anúncios é uma opção para os clientes que querem economizar dinheiro e ainda ter acesso ao conteúdo da Netflix. O plano também é uma opção para os clientes que não se importam em assistir a propagandas.

A Netflix afirmou que está confiante de que os assinantes vão gostar do plano com anúncios. A empresa afirmou que o plano oferece um valor agregado aos clientes devido à ampla qualidade do catálogo.

Como afeta o Brasil?

Os assinantes atuais do plano básico da Netflix não serão afetados pela nova opção de plano com anúncios. Os assinantes atuais do plano básico continuarão a ter acesso a todo o conteúdo da Netflix sem anúncios, até que decidam mudar seu plano ou cancelar a conta.

O plano com anúncios da Netflix custará US$ 6,99/mês nos EUA e £ 4,99/mês no Reino Unido. O plano oferece acesso a todo o conteúdo da Netflix, incluindo filmes, séries, documentários e programas infantis. O plano também oferece a opção de assistir a filmes em HD e 4K Ultra HD.

A Netflix afirmou que está confiante de que os assinantes vão gostar do plano com anúncios.

