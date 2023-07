4 MOTIVOS pelos quais você deve usar o Modo Avião do celular

Por mais que o modo avião possa ter surgido para usar em viagens ou momentos importantes, o seu uso vai muito mais além. Trata-se de um modo do dispositivo que é capaz de bloquear o sinal de Wi-Fi, bluetoth e dados móveis a qualquer momento. Logo após a ativação do modo, o dispositivo praticamente se transforma em um aparelho da década passada. Há alguns benefícios que poucos conhecem sobre isso: mas o modo avião pode ser bastante útil tanto para o celular quanto para o usuário! Veja abaixo 04 motivos para usar o modo avião no cotidiano.

Como ativar o modo avião no celular?

O modo avião pode ser ativada no dispositivo celular de maneira bem simples. Na maioria dos dispositivos Android e iOS, é necessário apenas deslizar a barra de notificações e clicar no ícone do avião. Logo, é possível ativar e desativar com um simples toque.

Quando o ícone está preenchido com alguma cor, significa que o modo avião está ligado. Desse modo: funções de comunicação como Wi-Fi, bluetooth e dados móveis são desativadas automaticamente.

Por essa desativação, ocorre o bloqueio imediato de ambas. Sendo bastante relevante para que o usuário consiga privacidade durante momentos importantes e de quebra — ainda consegue inúmeros benefícios para o dispositivo e até mesmo para o usuário do dispositivo.

Alguns modelos de dispositivos podem necessitar de passos mais complexos para ativação do modo. Bem como entrar nas configurações do aparelho e procurar manualmente pela função e ativá-la e desativá-la manualmente. Alguns notebooks já estão vindo com a mesma opção de fábrica.

Estes são os benefícios de usar o modo avião no cotidiano

O modo avião pode ser bastante benéfico para o dispositivo e até mesmo para os usuários do dispositivo móvel. Seja Android ou iOS, os benefícios são paralelos e podem auxiliar bastante os usuários interessados no modo. Veja abaixo 4 motivos para ativar o modo avião.

Carregar mais rápido

O modo avião por ser uma função que desativa algumas funcionalidades do dispositivo celular, ele acaba permitindo que a bateria do dispositivo carregue muito mais rápido. Logo, se o usuário deseja que a bateria seja carregada com mais velocidade: ativar o modo avião irá auxiliar bastante nessa empreitada. Haja vista que com um simples toque nas notificações, haverá uma enorme economia de energia e tempo.

Economia de energia

Logo, essa possibilidade de desativar as funcionalidades do dispositivo também permitem que os usuários consigam ter mais autonomia na bateria do dispositivo. Haja vista que através do modo avião é possível economizar bateria durante o período de stand-by do aparelho. Portanto: entrou em uma reunião ou até mesmo em uma sala de aula? Basta ativar o modo avião e além de ser não ser incomodado o dispositivo estará economizando bateria.

Notificações

Com o modo avião desligado o usuário terá muito menos notificações. Haja vista que todas as conexões sem fio estarão desativadas. Logo, não irão aparecer notificações de mensagens recebidas no WhatsApp, e-mail, etc. Por esse motivo: é um excelente aliado para as pessoas que precisam de um pouco de paz e não sabem muito bem como fazer.

Aumento do foco

Por outro lado: enquanto as notificações ficam em silêncio, os usuários têm a capacidade de aumentar o seu foco e prestar muito mais atenção nas suas tarefas primárias que estão sendo realizadas. Por exemplo: caso o usuário esteja dirigindo o seu veículo, ao ligar o modo avião terá certeza de que não terá nenhum atrapalho e poderá trafegar sem qualquer medo ou adversidade.

