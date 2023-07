Escândalo: Anvisa e PF recolhem 60 marcas de produtos naturais; fraude e PERIGO à saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um comunicado recente sobre a operação realizada entre os dias 12 e 16 de junho deste ano. Ela efetuou uma inspeção minuciosa em duas grandes fabricantes de alimentos e suplementos de alimentação. 60 marcas de produtos naturais foram retiradas da venda por riscos relacionados à saúde e por fraudes.

Segundo as informações divulgadas, a ação foi realizada em conjunto da Polícia Federal e uma série de irregularidades foram constatadas pelas autoridades de fiscalização. As marcas eram fabricadas por duas empresas localizadas em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

O nome das empresas foram: Dr. Candal Ltda. e Rodrigues & Florindo Saúde e Vida Ltda.

Fiscalização da Anvisa e da PF colocam 60 marcas em suspensão por fraude e perigo – imagem: ilustração/noticiadamanha.com.br

O que a Anvisa encontrou na inspeção das duas marcas

Conforme o laudo das vistorias, foram evidenciadas a produção de medicamentos fitoterápicos sem o registro adequado. Além disso, alguns rótulos apresentaram informações consideradas fraudulentas pela Anvisa.

Mais do que isso, a fiscalização encontrou produção em condições precárias de higiene, presenta produtos e matéria-prima sem a devida identificação. Por isso, a situação impossibilitou o reconhecimento da origem de todos os materiais presentes nas indústrias.

Ainda segundo o laudo da Anvisa, várias drogas de origem vegetal e produtos irregulares encontravam-se armazenados nos ambientes que passaram pela vistoria.

Polícia acionada para o local

Por conta da situação irregular, a Polícia Federal foi acionada e os produtos encontrados com irregularidades acabaram apreendidos, o que inclui tanto mercadorias acabadas quanto a matéria-prima, principalmente para suplementos alimentares.

Inclusive, algumas das mercadorias apresentaram substâncias irregulares diante da legislação vigente no país.

O desfecho da fiscalização

Ambas as empresas acabaram interditadas que tiveram a produção suspensa até que todos os problemas fossem resolvidos.

Muitos dos produtos eram constituídos por aditivos vegetais que não são comumente utilizados em alimentos. Eles costumam estar presentes em medicamentos naturais, sendo que este deveria ser o registro de alguns deles. No entanto, as embalagens mostram características alimentícias, com intuito, segundo a Anvisa, de fraudar ou enganar o consumidor.

Veja quais foram as marcas irregulares