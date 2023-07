Saque “extraordinário” do Pis/Pasep já foi liberado; não deixe passar

Todos os anos os brasileiros ficam atônitos aguardando a data do PIS/Pasep. Trata-se de um abono salarial que paga 01 salário mínimo para todos os trabalhadores que estão dentro dos requisitos e trabalharam os 12 meses completos no ano-base. Entretanto, este pagamento extraordinário do PIS/Pasep é destinado apenas para algumas pessoas. Haja vista que é sobre o PIS/Pasep esquecido. Há mais de R$ 25 bilhões esperando ser sacados. Podendo ser retirados tanto pelo trabalhador quanto pelos seus herdeiros em caso de falecimento. Veja o passo a passo de como consultar e as maneiras de saque.

Saque extraordinário do PisPasep já foi liberado; não deixe passar | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

PIS/Pasep esquecido é anunciado

Caso os valores do PIS/Pasep esquecido não sejam sacados até a data limite, os recursos irão voltar para o Tesouro Nacional. Após isso, os titulares ou herdeiros têm até 05 anos para abrirem um requerimento de solicitação do valor. De acordo com o Ministério do Trabalho, o valor médio que cada cotista possui para receber é de R$ 2,4 mil.

Caso o titular tenha falecido, é possível que os seus herdeiros saquem os valores. Sendo necssário apenas os documentos comprovatórios de óbito e assinatura de todos os dependentes do titular.

Este saque está liberado há algum tempo, desde 2019. Possuem direito aos valores os trabalhadores de órgãos privados que exerceram atividades remuneradas entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Dentro desse período ocorreram algumas mudanças que beneficiaram estes trabalhadores.

O valor estava disponível para saque livre até o dia 1° deste último mês. Após essa data, o valor foi transferido para à União. E após a data limite será repassado para o Tesouro Nacional mas ainda será possível realizar o saque.

Consultar valores e saques

É importante saber se está ou não dentro do grupo dos selecionados para o saque. Caso o trabalhador tenha trabalhado dentro dos períodos citados acima, as chances de ter algum valor retido são bem altas. Desse modo, é necssário que o trabalhador entre em contato com a Caixa Econômica Federal para conseguir realizar o saque. Entretanto, é possível fazer isso diretamente pelo dispositivo celular.

É necessário baixar o aplicativo “FGTS”. Feito isso, o trabalhador ou herdeiro precisa fazer login diretamente no aplicativo e caso tenha dinheiro disponível, irá aparecer a seguinte mensagem: “Você possui saque disponível”.

Logo em seguida, basta clicar em “Solicitar o saque do PIS/Pasep e posteriormente escolher a conta de depósito. No caso dos herdeiros, é necessárior clicar em “Saques” e posteriormente em outras modalidades.

Feito isso o herdeiro precisa anexar os documentos pedidos e aguardar a análise. Nesses casos, o herdeiro precisa fazer a solicitação de sua conta no FGTS, ou seja, não é necessário ter acesso à conta do titular falecido. Demora em média 5 dias úteis para a consulta e análise dos recursos destinados aos titulares falecidos.

