Todos os meses os brasileiros beneficiários do Bolsa Família aguardam ansiosamente pelo pagamento do programa. Algumas famílias podem chegar a receber até R$ 1 mil. Entretanto, um problema acaba acarretando a vida de muitas dessas pessoas. O aplicativo do Bolsa Família acaba zerando e muitas pessoas sequer fazem ideia do motivo por trás disso tudo! Veja abaixo o porquê isso acontece e o que pode ser feito para reverter.

O que fazer se o aplicativo do Bolsa Família estiver ZERADO | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que o aplicativo do Bolsa Família fica zerado?

O Bolsa Família é pago nos últimos 10 dias úteis do mês. Por esse motivo, geralmente acontece a partir do dia 15 por aí. Há mais de 20 milhões de beneficiários do programa e o número está sempre em constante crescimento.

Então, há um grande problema nesse período. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) afirma que todos os meses é comum que haja esse tipo de imprevisto nos aplicativos.

Como a atualização cadastral dos valores e demais informações acontece de maneira gradativa, é comum que o aplicativo zere e por essa razão milhões de famílias não conseguem consultar os valores disponíveis, logo, aparece como zero o saldo do Bolsa Família.

Por essa razão da superlotação é comum que o aplicativo fique inacessível de ser acessado, ocasionando para as as famílias conflitos e até mesmo medo. Entretanto, isso é totalmente normal.

O que fazer quando isso acontece?

O primeiro passo é ir até a loja de aplicativos e atualizar o aplicativo. Caso não haja atualização disponível é porque o aplicativo está zerado unicamente pela superlotação de informações. Haja vista que são muitos dados a serem processados, de mais de 20 milhões de famílias.

Quando isso acontece, geralmente é nos períodos de pagamentos. Portanto, é necessário aguardar algumas horas e às vezes até mesmo dias para que os pagamentos voltem ao normal. Haja vista que por mais que zere, o pagamento ainda acontece normalmente sem qualquer atrapalho.

O importante é manter a calma, e só ligar para a Central de Atendimentos do Bolsa Família em último caso. Haja vista que é algo normal que acontece com a maioria dos beneficiários. Ademais, o protocolo de atendimentos é este.

Pagamentos de Julho são atualizados

Para este mês de julho os pagamentos do Bolsa Família foram atualizados. Haverá o repasse da parcela fixa de R$ 600 somada ao adicional de até R$ 300 para as famílias que têm crianças com idade entre zero e seis anos. No caso das famílias que possuem gestantes e lactantes há o adicional de R$ 50.

Outro ponto a ser ressaltado é sobre o adicional de R$ 50 para os membros com idade entre sete e dezoito anos. Os pagamentos foram atualizados e vão começar a ser pagos a partir da próxima semana. Haja vista que os pagamentos que caem em dias não úteis, podem ser acessados anteriormente.

A consulta ainda é pelo aplicativo do Bolsa Família. Durante este período o Governo irá terminar de entregar aos beneficiários o novo cartão do programa.