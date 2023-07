GRANDE SURPRESA no Caixa Tem em julho: depósitos de R$ 700 a R$ 1.000

Uma surpresa está pegando vários usuários do Caixa Tem de surpresa, trata-se de um repasse que possui valor médio de R$ 700 e está fazendo a alegria de todos. O aplicativo ganhou bastante importância durante a pandemia e democratizou o acesso bancário para todos os cidadãos, hoje, praticamente todas pessoas possuem uma conta poupança da Caixa por intermédio do Caixa Tem. Portanto, confira quem deve receber o valor em questão.

Caixa Tem acaba de liberar uma grande surpresa para seus usuários, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Funções do Caixa Tem

O Caixa Tem possui várias funcionalidades, sendo que uma das mais usadas pelos brasileiros é a possibilidade de receber os benefícios sociais pelo aplicativo, como Bolsa Família, Auxílio Gás e até mesmo realizar empréstimos bancários.

Ao todo, são inúmeras funções que a Caixa disponibilizou de maneira desburocratizada para milhões de usuários. É possível também realizar transações via Pix, pagar boletos, contas de água e energia e muito mais.

E caso o cidadão tenha interesse, é possível realizar empréstimos pela Caixa usando o aplicativo. Lembrando que para ser possível isso, é preciso que os dados estejam sempre atualizados, principalmente, informações inerentes à renda.

Veja também: Caixa Confirma Parcela Especial De R$ 1.136 Para Benefício De Julho

Quem irá receber o valor de R$ 700?

O valor em questão, que será pago pelo Caixa Tem, é referente ao programa Bolsa Família, como salientado, a maneira usada para efetuar os repasses é pelo aplicativo da Caixa. Portanto, todos recebem por ele. Fica até mais fácil movimentar o dinheiro todos os meses.

Anteriormente, era preciso sacar, agora, ao receber, o cidadão consegue movimentar via pix no mesmo momento, ou então, efetuar o pagamento de boletos e contas de luz e água.

A média do programa está tão alta por conta que além do valor base, o Governo Federal está pagando vários adicionais, para crianças, jovens e até mesmo gestantes. Por conta disso, é a maior média da história.

Veja também: Comunicado: NOVOS BLOQUEIOS Previstos Para O Bolsa Família Neste Mês

Qual valor será pago pelo Bolsa Família em Julho?

O valor repassado pelo Bolsa Família para os seus beneficiários irá depender da quantidade de membros presentes no núcleo familiar, respeitando o mínimo de R$ 142 por pessoa. Basicamente, além dos adicionais, cada membro da família deve receber o valor em questão.

No caso de uma família que tenha 10 integrantes, o valor mínimo que ela receberá do Governo é de R$ 1.420, fora os adicionais que também entrarão na conta em questão. Tudo isso para que os beneficiários sejam tratados com equidade.

Os adicionais irão ser de R$ 150, para cada criança com idade entre zero e seis anos e de R$ 50 para cada criança ou jovem com idade entre sete e dezoito anos, as gestantes também serão contempladas. Lembrando que para continuar recebendo o valor em questão, é preciso sempre respeitar as regras do programa social e realizar a atualização do CadÚnico.