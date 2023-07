Estudo revela hábito diário que BLINDA o cérebro contra doenças

Os estudos científicos são de suma importância para que seja possível compreender melhor o corpo humano. Um estudo recente feito por pesquisadores britânicos e uruguaios gerou bastante repercussão, pois divulgaram um certo hábito, que se feito todos os dias, tem o poder de “blindar” o cérebro das pessoas contra várias doenças, além de reduzir potencialmente os riscos de desenvolver demência, entenda.

Confira uma descoberta que pode blindar o cérebro das pessoas | Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

O que foi descoberto durante o estudo?

No Brasil, é comum que as pessoas tirem aquele cochilo após o horário de almoço, pouco tempo, cerca de vinte minutos. Isso é algo feito comumente há décadas, mas o que ninguém imaginaria, era que esse pequeno ato, seria capaz de blindar o cérebro das pessoas contra várias doenças, segundo o estudo em questão.

O estudo foi publicado em uma revista científica, a Sleep Health, quem conduziu a pesquisa foi a University College London e a University of the Republic. Ao término do estudo, foi comprovado que tirar cochilos durante o dia, pode trazer vários benefícios para a saúde.

A suspeita que tirar cochilos pudesse fazer bem para a saúde, já existia há bastante tempo, afinal, quem tem esse costume geralmente é mais ativo durante uma boa parte do dia. E agora, a “suspeita” foi comprovada cientificamente.

Veja também: Segundo Harvard, Estas 2 Bebidas São Tão Saudáveis Quanto A Água

Desafios que ocorreram durante o estudo

O estudo foi bastante rico no que diz respeito aos seus resultados, entretanto, de início, vários desafios foram encontrados, já que cada pessoa é diferente da outra, umas já tinham uma maior tendência a cochilarem, outras não. Por isso, as mais de 378 mil pessoas que participaram do estudo, foram divididas em dois grupos:

O primeiro grupo era composto por pessoas que tinham genes que as deixavam mais propensas a tirar cochilos;

Pessoas que não tinham o gene que está associado ao cochilo diário.

“Com base em nossos estudos, encontramos uma associação entre cochilos diurnos habituais e um maior volume total do cérebro, o que sugere que tirar cochilos regularmente pode fornecer alguma proteção contra a degeneração cerebral, compensando um sono de má qualidade”, afirmou o pesquisador em um trecho.

Veja também: “Menopausa Masculina” Existe: Veja Quais São Os Sintomas

Cochilar pode diminuir a degeneração do cérebro

Portanto, o estudo concluiu que tirar o cochilo aumenta o volume do cérebro e melhora a atividade cerebral, o que é responsável por diminuir contra a degeneração dos neurônios, isso pode até compensar as noites que os pacientes não conseguem dormir tão bem.

Já que a medida que o tempo vai passando, o cérebro tem a tendência de diminuir, de maneira gradual. Mas às vezes, o processo é acelerado devido às doenças neurodegenerativas, um exemplo clássico disso é o Alzheimer.

Ainda há uma maior necessidade de estudar sobre o assunto, mas muitos acreditam então que o contrário também é verídico, ou seja, dormir pouco pode acelerar processos que podem ocasionar doenças degenerativas do cérebro.