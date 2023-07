Segundo Harvard, estas 2 bebidas são tão saudáveis quanto a água

Quando o assunto é instituição de ensino de grande renome, é impossível não citar a Universidade de Harvard como referência. Afinal, é nela que são formados alguns dos profissionais mais brilhantes do mundo.

E é de lá, também, que saem novas perspectivas a respeito de inúmeros assuntos, por meio dos estudos e das pesquisas que são realizadas constantemente pelos especialistas da instituição.

Uma delas, por sinal, tem, de certa forma, chocado as pessoas com seus resultados reveladores, conforme é possível notar na leitura do artigo a seguir.

A Universidade de Harvard é reconhecida pelos estudos que realiza | Imagem: engin akyurt / unsplash.com

O que a Universidade de Harvard descobriu a respeito das bebidas saudáveis

Em um estudo muito recente feito pela renomada Universidade de Harvard, a famosa crença de que a água é simplesmente a bebida mais saudável do planeta foi contestada.

Segundo o estudo em questão, duas bebidas que são adicionais à própria água foram identificadas como sendo tão saudáveis quanto o líquido mais precioso do mundo. E estas bebidas, na verdade, são o café e o chá, que já fazem parte do cotidiano da maior parte das pessoas e, quando preparadas da forma correta, de fato podem oferecer diversos benefícios para a saúde.

O chá, especificamente, data da China do século 3, e possui flavonoides e antioxidantes atrelados a vários benefícios. Consumir entre 2 e 3 xícaras desta bebida todos os dias é um hábito que tem sido associado à considerável redução no risco de morte prematura, de derrame, de doenças cardíacas e, ainda, de diabetes tipo 2.

Porém, vale frisar que ingerir o chá em temperaturas muito altas, algo que fique entre 55ºC e 60ºC, pode gerar um risco maior de câncer, tanto no estômago quanto no esôfago.

Outra bebida identificada como saudável pelos estudos da Universidade de Harvard é o café que, inclusive, foi descartado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como causador de câncer.

Além da própria cafeína, a bebida contém magnésio e vitamina B2, e ingerir de 3 a 5 xícaras dela todos os dias, ao que tudo indica, reduz de forma muito positiva os riscos relacionados às doenças crônicas.

Como estas bebidas devem ser ingeridas corretamente

Porém, é imprescindível ter em mente que o café não é necessariamente indicado para quem tem pressão arterial descontrolada, ou mesmo para quem tem sensibilidade à cafeína. Isso sem citar o fato de que o uso de açúcar ou de adoçantes pode fazer com que os benefícios da bebida se tornem menos presentes.

Assim sendo, qualquer pessoa que tenha sensibilidade à cafeína pode apostar no café descafeinado sem medo, por ele tem todos os benefícios do café “normal”.

Tanto ele quanto o chá possuem os chamados antioxidantes saudáveis, também chamados de flavonoides ou de polifenóis: eles possuem o importante papel de neutralizar todos os efeitos ruins que os radicais livres causam ao organismo.

É sempre recomendado que as duas bebidas sejam consumidas sem nenhum tipo de aditivo, para que contribuam ao máximo com a saúde. Lembrando, claro, que um médico especializado sempre deve ser consultado, antes que qualquer mudança na dieta seja adotada, principalmente naqueles casos em que existem condições pré-existentes.

Por fim, vale observar o fato de que, mesmo a água sendo imprescindível para uma boa hidratação, o café e o chá também podem ajudar a manter o corpo hidratado, ao mesmo tempo em que estão atrelados a outros benefícios.

São bebidas que fazem parte das recomendações de alimentação saudável dadas pela própria Universidade de Harvard: estas recomendações incentivam o consumo das 3 bebidas mencionadas neste conteúdo (café, água e chá), e eliminam o consumo de sucos, de bebidas com açúcar e laticínios.

