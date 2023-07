Moedas históricas lançadas em 2016 valem MUITO e ainda estão circulando

Moedas históricas valem muito dinheiro – As Olimpíadas de 2016 realizadas no Brasil foram memoráveis e, como parte desse marco histórico, o Banco Central lançou moedas temáticas de R$ 1 para comemorar o evento. Hoje, essas moedas podem significar muito mais do que um simples real para aqueles que as guardaram, já que estão sendo vendidas por altos valores para colecionadores ávidos por peças raras.

As moedas históricas das Olimpíadas de 2016 podem ser vendidas por valores altos para colecionadores. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Você tem alguma dessas moedas históricas?

Como um gesto simbólico em honra aos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro, o Banco Central do Brasil decidiu produzir milhares de moedas temáticas de R$ 1. Essas moedas, além de carregarem o valor facial, apresentam em suas estampas desenhos de diversas modalidades esportivas e dos mascotes oficiais dos jogos, Vinícius e Tom.

O resultado dessa iniciativa é que, atualmente, o real que você poderia ter guardado em algum canto, agora, tem o potencial de se transformar em até R$ 400. Alguns sites de vendas online, como o Mercado Livre, estão com anúncios de coleções completas de 17 moedas das Olimpíadas sendo negociadas por preços surpreendentes, que chegam a R$ 7 mil. O valor exorbitante pode ser explicado pelo fato de que as moedas especiais foram fabricadas em uma quantidade limitada, atraindo colecionadores dispostos a pagar caro por elas.

A primeira moeda desta coleção especial foi lançada em 2012, marcando a cerimônia de entrega da bandeira olímpica ao Brasil. Essa moeda é particularmente rara e valorizada, devido à sua antiguidade e ao número reduzido de exemplares. Posteriormente, foram lançadas moedas representando modalidades esportivas e os mascotes, somando 20 milhões de unidades para cada modelo.

Hoje, mesmo com algumas coleções sendo encontradas por valores astronômicos de até R$ 17 mil, é possível encontrar exemplares individuais por valores que variam entre R$ 6 e R$ 500. Essa variação no valor de mercado depende principalmente do estado de conservação da moeda e da forma como ela é apresentada, como, por exemplo, em uma moldura especial. As moedas que estiveram em circulação por um curto período e que estão em perfeito estado de conservação, sem riscos ou manchas, são as mais valorizadas.

Apesar de o momento parecer atrativo para vender suas moedas, se você tem uma coleção completa das Olimpíadas, especialistas sugerem que o ideal seria esperar mais um pouco. Isso ocorre porque, à medida que o tempo passa, essas moedas se tornam cada vez mais raras, o que pode aumentar ainda mais o seu valor. Portanto, a recomendação é manter as moedas bem conservadas e armazenadas.

E não são apenas as moedas das Olimpíadas de 2016 que podem ser valiosas. Moedas antigas e comemorativas, como a moeda de 20 reais da Taça do Mundo de Futebol de 1994, a moeda de 20 reais do Ayrton Senna de 1995, ea moeda de 20 reais comemorativa dos 500 anos do Brasil, podem chegar a valores consideráveis, como R$ 4 mil, R$ 3.600 e R$ 2.500, respectivamente. Outros exemplos de moedas valiosas incluem a moeda de 300 cruzeiros de 1972, feita de ouro, que pode valer de R$ 4 mil a R$ 5 mil, e a moeda de 10 mil réis, datada de 1901 a 1922, que pode ser vendida por até R$ 2 mil.

Se você tem moedas das Olimpíadas de 2016 e deseja vendê-las, existem diversas opções disponíveis. Você pode, por exemplo, fazer uma avaliação do valor da moeda na casa de leilão Brasil Moedas Leilões ou no site Tenor&Pellizzari, fornecendo fotos e informações sobre as moedas para uma avaliação mais precisa. Depois de receber o resultado, você pode buscar meios para vender suas moedas.

Com a popularidade dos marketplaces, vender e comprar produtos, incluindo itens para colecionadores, se tornou muito mais fácil. Sites como Ebay e Mercado Livre são plataformas excelentes para anunciar suas moedas antigas e atrair compradores de todo o país. No entanto, é preciso estar atento a possíveis golpes, já que todas as transações são realizadas pela internet. O ideal é que a finalização da compra seja feita inteiramente dentro da plataforma ou pessoalmente, evitando a comunicação por outros meios que possam parecer suspeitos, como redes sociais.

Se você está buscando compradores para moedas antigas, além dos marketplaces, você pode visitar o site da Sociedade Numismática Brasileira, que divulga diversos compradores de casas de leilões e até pessoas físicas interessadas em adquirir moedas para suas coleções. Outra opção é participar de encontros de colecionadores, que podem ser uma excelente oportunidade para encontrar compradores. Além disso, catálogos especializados em numismática costumam trazer anúncios de possíveis compradores.

A conservação das moedas é um fator crucial na determinação de seu valor. Para vender as moedas das Olimpíadas de 2016, elas devem estar em perfeitas condições, conhecidas como “flor de cunho”, sem riscos ou manchas. Moedas que circularam no mercado por muito tempo perdem grande parte de seu valor.

Numismática

Edivan Lima, diretor de divulgação da Sociedade Numismática Brasileira, salienta a importância do estado de conservação da moeda. “As pessoas imaginam que é só tirar a moeda do bolso, junto com várias outras moedas, que já foram tocadas, e acham que vão conseguir esses valores. As que atingem preço alto são moedas que saíram do banco e já foram guardadas, não houve toque”, explica.

Para aqueles que desejam adquirir moedas das Olimpíadas de 2016, é possível encontrar alguns exemplares disponíveis para venda no site da Casa da Moeda e do Banco do Brasil. Além dos 16 modelos de R$ 1 de aço, o Banco Central lançou quatro modelos de ouro e 16 de prata, voltados para os colecionadores. A tiragem máxima autorizada para essas moedas especiais foi de 5.000 unidades para as de ouro e 25 mil unidades para as de prata. As moedas de prata foram comercializadas oficialmente por R$ 195, enquanto as de ouro foram vendidas por R$ 1.180.

Contudo, cabe ressaltar que a valorização dessas moedas não acontece instantaneamente. Geralmente, é um processo que ocorre gradualmente ao longo do tempo, à medida que se tornam mais raras e difíceis de encontrar. Portanto, aqueles que possuem moedas das Olimpíadas de 2016 devem considerar mantê-las guardadas e bem conservadas para aumentar suas chances de uma boa venda no futuro.

Especificamente sobre as moedas olímpicas, elas foram criadas como uma forma de homenagear e registrar um dos eventos esportivos mais significativos e grandiosos realizados no Brasil, as Olimpíadas de 2016. Cada uma delas traz em seu design modalidades esportivas e os mascotes dos jogos, Vinícius e Tom, tornando-as ainda mais especiais e valiosas para os colecionadores.

Como as moedas especiais são produzidas em quantidade limitada, muitos colecionadores estão dispostos a pagar altos valores por elas. Sendo assim, seja você um entusiasta de numismática buscando completar sua coleção, ou alguém que por acaso guardou essas moedas, é importante saber que elas podem se transformar em uma fonte inesperada de lucro.

Em conclusão, a prática de colecionar moedas é muito mais do que um simples hobby para muitos, sendo considerada uma forma de investimento. Portanto, seja você um colecionador ávido ou alguém que acabou guardando algumas moedas especiais, lembre-se de que elas podem ter um valor significativo. Mantenha-as seguras e em boas condições, pois nunca se sabe quando você poderá querer negociá-las.

